Robbie Williams are probleme grave cu căderea părului. Ce se întâmplă și cât a cheltuit artistul pe tratamente

Williams a apelat la mai multe tehnici de regenerare a părului pentru care a plătit o avere, însă lucrurile nu au ieșit conform speranțelor cântărețului.

Robbie Williams, despre imaginea care îl sperie: “ Mă uit pe ecranele din spatele meu și văd un bărbat chel”

“În timpul concertelor, mă uit pe ecranul imens din spatele meu și văd un bărbat cu bărbie dublă și fără păr și asta mă îngrozește”, a mărturisit Williams, potrivit publicației The Sun.

“Am încercat, totodată să adopt un alt stil și m-am ras în cap, însă nu m-a ajutat prea mult. În lumina soarelul, capul meu părea fundulețul unui bebeluș”, a adăugat artistul în vârstă de 47 de ani.

Williams a cheltuit zeci de mii de lire pe injecții-tratament împotriva căderii părului fără prea mult succes.

În 2013, artistul britanic a fost supus primului transplant de păr, procedură care, la vremea respectivă a fost un real succes.

Însă, cu trecerea anilor, firele sale de păr au început să se subțieze. Această situație îl împiedică, acum, pe artist, să mai aibă vreun alt transplant care să nu eșueze.

„Am mers pe la mai mulți medici și nu mi-au dat vești bune. Din păcate, firul meu de păr este prea subțire și transplantul nu ar fi o procedură de succes”, a mai spus acesta, potrivit aceleiași surse.

În urmă cu doi ani, Robbie Williams a vrut să mai încerce o nouă procedură de transplant de păr dar medicul i-a spus că nu ar avea efectul scontat.

Robbie Williams, despre costul tratamentelor: "M-au costat cât casa bunicii mele"

Între timp, cântărețul a povestit că a apelat la niște injecții care l-au costat “cât casa bunicii sale” dar nici acelea nu au funcționat.

Medicii mi-au dat injecțiile acelea, niște fiole cu ajutorul cărora,theoretic, în cinci luni, părul meu ar fi trebuit să devină mai des și firul de păr, mai puternic.

Au trecut șapte luni și nu s-a întâmplat nimic, a mai spus el, potrivit The Sun.

Artistul este căsătorit și are patru copii cu soția sa, Ayda Field, (42 ani) și după ce a cunoscut succesul alături de trupa Take That, a optat pentru o carieră solo, care, de altfel, i-a adus succes.

