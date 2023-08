Rodica Popescu Bitănescu, marcată de un trecut dureros: „Nici nu am fotografii”. Dramele mai puțin știute din viața actriței

Deși are un succes răsunător pe scenă, Rodica Popescu Bitănescu a trecut prin multe cumpene atunci când vine vorba de viața personală și de familie. Iată ce a dezvăluit marea actriță despre trecutul care îi face mai mult rău decât bine!

Rodica Popescu Bitănescu este una dintre cele mai mari și mai îndrăgite actrițe autohtone. Mulți o consideră un izvor nesecat de energie, iar râsul său molipsitor nu poate trece cu vedere. Însă, în ciuda energiei de care dă dovadă, viața actriței nu a fost lipsită de încercări, având o tinerețe marcată de traume, precum ea o recunoaște.

„Eu râd foarte rar, dar când râd, râd cu foarte mare poftă, e adevărat. După cum sunt un om foarte sensibil şi plâng foarte repede. Sunt un om şi foarte vesel, şi foarte trist. Eu nu mi-am căutat acest râs. Pe undeva e plăcut să ştii că oamenii se bucură de optimismul tău. Probabil că eu îi încarc pozitiv. Şi românii au nevoie de zâmbetul şi de râsul meu, ceea ce mă bucură.”, spunea, la un moment dat, Rodica Popescu Bitănescu, citată de Adevărul.

Citește și: Oana Sîrbu, despre posibilitatea să se recăsătorească la vârsta de 55 de ani. Ce spune actrița despre iubire la acești ani

Rodica Popescu Bitănescu mărturisește că are un trecut dureros: „Nici nu am fotografii”

Rodica Popescu Bitănescu a mărturisit că este genul de persoană care preferă să trăiască în prezent, căci trecutul o „bântuie”. Actrița a dezvăluit că are niște amintiri foarte dureroase cu familia ei, care a făcut față multor necazuri:

„Sunt o persoană care trăieşte în prezent, nu mă uit la ce am făcut în trecut. De aceea eu nici nu am fotografii. Eu am rupt tot. Nu mă interesează teancurile de fotografii. Eu am amintirile în cap. Apoi, mie fotografiile îmi fac foarte rău, nu suport trecutul, îmi face foarte rău. Pentru că am nişte amintiri pe care nu le suport, am un trecut dureros, familia mea a trecut prin multe necazuri, pentru că s-au schimbat multe regimuri. Nu vreau să-mi aduc aminte, mă întristează.”, a declarat actrița pentru Adevărul, citată de Viva.

Însă, așa cum îi este firea, Rodica Popescu Bitănescu a transformat toate acele lucruri triste în comedii:

„Toate sunt comedii şi, culmea, la aceste lucruri triste şi tragice lumea râde. Este fantastic! Întotdeauna lumea se amuză pe seama necazurilor altora.”, a mai precizat actrița, potrivit celor două surse citate mai sus.

Tatăl Rodicăi Popescu Bitănescu a murit la câțiva ani după ce a ieșit din pușcărie

Rodica Popescu Bitănescu a dezvăluit că tatăl său a intrat la închisoare din cauza regimului în care a trăit. Deși era un om bun și muncitor, el a suferit foarte multe în pușcărie, iar, la scurt timp după ce a ieșit, s-a stins din viață:

„Eu când am făcut facultatea, tata a fost ca prostul în puşcărie la Piteşti, printre amărâţii ăia a fost şi tata, iar acum derbedeii fac mişto. Aţi murit ca proştii, vă spun eu, nu merită. Tata a murit după câţiva ani de la ieşirea din puşcărie, la 57 de ani. Tata a suferit enorm, el era un om foarte fin, foarte bun, blând şi muncitor. Lumea trebuie să ştie şi adevărul ăsta, Ana Pauker a fost mâna dreaptă a lui Gheorghe Gheorghiu Dej şi a adus tare de tot comunismul în România. (…). Eu am rămas speriată, eu am crescut cu teama că mă va lua la Canalul Dunăre Marea Neagră sau că mă deportează în Bărăgan sau că ne trimite în lagăr la ruşi, pentru că asta ştiam eu.”, a mai povestit actrița, citată de sursele menționate mai sus.

Rodica Popescu Bitănescu: „În facultate am murit de foame”

Rodica Popescu Bitănescu a mai adăugat că, din cauza faptului că tatăl său a fost în închisoare, s-a confruntat cu multe prejudecăți, inclusiv atunci din partea bărbaților care o admirau:

„Eu în facultate am murit de foame şi aşteptam ori să mă ia de nevastă unul cu bani, să-mi dea de mâncare, dar ăştia cu bani îţi aflau dosarul. Am rămas trăsnită când mi-a spus unul: <<Te-aş lua de nevastă, te admir, îmi eşti dragă, dar ştiu de tatăl tău şi nu pot, că din mare general ce sunt acum ajung urgent soldat prost>>.”, a mai povestit Rodica Popescu Bitănescu, citată de sursele menționate mai sus.

Citește și: Frumoasa actriță din România care a renunțat la carieră pentru a fi aproape de Dumnezeu. Mulți s-au întrebat ce s-a ales de ea