Românca pe care Dan Bilzerian a abordat-o pe Instagram. Cine este și cum arată Andra Voloș

Acolo a format un cuplu cu Bogdan Mocanu, vlogger și cântăreț de manele. Cei doi s-au iubit mai bine de un an, însă relația lor s-a destrămat recent, iar Andra s-a întors în Italia, acolo unde locuia cu mama sa.

Cu toate că este singură, frumoasa șatenă nu duce lipsă de admiratori cu nume sonor. Formele voluptoase ale Andrei Voloș l-au impresionat chiar și pe Dan Bilzerian, care a abordat-o pe Instagram.

”Nu l-am cunoscut, nu l-am văzut niciodată în viața mea. (...) Toată lumea mă judeca, îmi ziceau 'Ai fost aia a lui Dan Bilzerian'. Nu am fost, dacă eram îmi asumam. Eu în perioada aia am văzut costumul ăsta de baie la el, l-am comandat, am pozat în el și i-am dat tag. A început să-mi scrie, mi-a dat like-uri.”, a spus ea la Antena Stars.