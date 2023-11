Rinda Hartner, sora Ronei, a povestit cum au fost ultimele clipe din viața iubitei artiste. Iată ce a dezvăluit.

Pe 23 noiembrie 2023, Rona Hartner a trecut în neființă. Regretata artista a avut-o alături pe sora sa, care a povestit cum au fost ultimele clipe din viața vedetei.

Rona Harther s-a stins așa cum a trăit, cu zâmbetul pe buze. Cum au fost ultimele sale clipe, conform surorii ei

După o lungă luptă cu cancerul, Rona Hartner s-a stins din viață. Ani la rând a ținut piept bolii și a urmat tratamente puternice, însă boala nu s-a lăsat nici ea bătută. Cancerul a recidivat, chiar când Rona credea că a scăpat.

În ultimele sale clipe de viață, iubita artistă a avut zâmbetul pe buze, așa cum ne-a obișnuit. Sora sa, Rinda, a povestit cum s-a stins Rona.

„Într-adevăr, este foarte greu pentru noi, pentru mama mai ales, care nu accepta încă că și-a pierdut unul dintre copii. Eu am avut șansa să fiu în ultimele clipe cu ea, am ajuns direct din Canada la spital, am stat cu ea toată noaptea. Suferința ei era calmată de medicamente.

După ce au venit cadrele medicale să schimbe medicamentele eu am mers să iau o cafea și m-am ntors la ea apoi, am stat de vorba și la bun moment dat am văzut deodată că i s-a luminat fața și a zâmbit cu zâmbetul ei pe care îl avea tot timpul. Am întrebat-o pe cine vede. Atunci a și plecat.”, a declarat Rinda Hartner, sora Ronei Hartner, în urmă cu puțin timp, în cadrul unei emisiuni TV, conform Spynews.

Rinda crede că Rona Hartner zâmbea pentru că l-a văzut pe Iisus Hristos. Sora vedetei a mărturisit că aceasta era o persoană foarte credincioasă.

De altfel, în ultimele live-uri, ea apare cu o icoană pe piept și nu o dată a vorbit despre credința sa puternică.

„Rona era foarte credincioasă. Cred că probabil și atât era acolo, dar cred că l-a văzut pe Iisus. Nu sunt în locul ei, dar avea un zâmbet și s-a luminat toată la față. Fața ei era liniștită, a plecat cu zâmbetul pe buze.”, a mai dezvăluit sora Ronei Hartner.