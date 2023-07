Rona Hartner, despre ultima dorință, după ce a fost diagnosticată cu cancer pulmonar în stadiul 4: „Nu plec de aici până nu...”

De curând, actrița tocmai a descoperit că are cancer din nou, după ce în anul 2019 a fost diagnosticată cu cancer la colon și a reușit să învingă atunci boala. Iată ce a spus despre ultima sa dorință!

Rona Hartner, în vârstă de 50 de ani, este o femeie puternică și plină de speranță că își va reveni. Totodată, actriței nu îi este deloc ușor și își face în minte și unele scenarii negative, vorbind despre ultima sa dorință. Iată ce a dezvăluit!

Citește și: Rona Hartner a fost diagnosticată din nou cu cancer. Cum se simte actrița acum: „Mă lupt cu el”

Care ar fi ultima dorință a Ronei Hartner, după ce a fost diagnosticată cu cancer pulmonar în stadiul patru

Rona Hartner se confruntă din nou cu probleme grave de sănătate. Actrița a fost diagnosticată cu cancer la plămâni în faza patru, cu metastaze.

Într-un clip video pe contul personal de Facebook, actrița le-a dezvăluit oamenilor, printre altele, care e ultima sa dorință, în cazul în care trebuie să se pregătească pentru ce e mai rău:

„Vreau să nu plec de aici până nu termin discul meu <<Eternity>>. Chiar vreau să fac acel album, nu vorbesc habotnic, pentru că am văzut că sunt oameni care sunt vindecați prin piesele acelea. Știu că am primit în rugăciuni muzica și textul și vreau să-l fac. Am să-l fac, chiar dacă nu știu dacă mă mai țin pe picioare, dar am să-l fac. E singurul lucru pe care mă ambiționez să-l mai fac. Și, pe urmă, am să mă rog la Dumnezeu să fie bine pentru fata mea, să găsim soluții și aștept un miracol.”, a afirmat Rona Hartner într-un live transmis pe contul personal de Facebook și citată de Viva.

Citește și: Shannen Doherty, Brenda din Beverly Hills, anunț dureros: cancerul mamar s-a răspăndit la creier. Ce speranță de viață are

Cum a descoperit Rona Hartner că are cancer din nou

Starea de oboseală și tusea au fost principalele semne care au făcut-o pe Rona Hartner să apeleze la ajutorul specialiștilor:

„Practic de două luni tușeam continuu. Am fost să văd foarte mulți doctori în Franța, care nu mi-au găsit niciun diagnostic. Și atunci m-am dus în România la un pneumolog român, foarte bun, care m-a auzit o singură dată tușind și m-a trimis imediat la radiografie. Mi-a zis că s-a găsit o pneumonie atipică și mi-a zis doctora că, după părerea ei, este ceva mult mai grav.”, a susținut Rona Hartner, potrivit Antena Stars.

„M-am dus în Franța și am început să fac niște investigații și pe 12 iulie mi-a picat diagnosticul, pentru că cine caută, găsește. Diagnosticul spunea pur și simplu că am cancer în faza patru, deja este cu metastaze. Recunosc că pe moment am plâns, pentru că nu m-am așteptat la asta. A fost un șoc, dar mi-am dat seama că Dumnezeu mă iubește și că dacă această boală a ajuns la mine iarăși este pentru că prima dată nu a fost tratată bine, pentru că a fost și oricum e altă boală. (...) M-am epuizat anul ăsta mult prea mult.”, a mai adăugat ea, potrivit sursei citate.