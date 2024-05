Ronald Gavril și Anamaria Prodan, primele reacții după victoria pugilistului. Gestul făcut de sportiv imediat ce a ieșit din ring

Ronald Gavril l-a învins pe mexicanul Carlos Gallego Montijo în primul său meci din România, după 16 ani. Sportivul româna a avut alături întreaga familie și pe Anamaria Prodan care a urmărit partida cu sufletul la gură. Ce a făcut pugilistul imediat după victorie.

Ronald Gavril a dominat meciul cu mexicanul Carlos Gallego Montijo și a câștigat centura WBC Latino. După o partidă cu 7 reprize jucate, mexicanul a fost rănit și a abandonat. Acesta a fost primul său meci din România, după 16 ani și odată cu evenimentul, Anamaria Prodan și-a făcut și debutul ca promoter de box.

Gestul inedit făcut de Ronald Gavril imediat după ce a obținut victoria. Ce a dezvăluit Anamaria Prodan

Iubitul Anamariei Prodan a ieșit învingător din meciul care a avut loc la Sala Polivalentă din Craiova, vineri seară. Ronald Gavril a mai adăugat un titlu important în palmaresul său, de data această susținut de impresară.

Vedeta i-a fost alături atât la antrenamente, cât și la meciul oficial, unde nu și-a luat ochii de la iubitul ei aflat în ring. Astfel, în semn de mulțumire, imediat după ce a primit centura, Ronald Gavril l-a luat în brațe pe Bebeto, apoi și-a sărutat iubita.

Citește și: Ce dezvăluiri a făcut Anamaria Prodan despre mama lui Ronald Gavril. Cu ce se ocupa femeia în tinerețe: „Nimic nu e întâmplător!”

Ronald Gavril i-a oferit Ronald Gavril și un buchet de trandafiri roșii, apoi i-a dedicat victoria celei care îi este acum parteneră de viață, dar și de afaceri.

„Ana, ești minunată, îți dedic această victorie ție, pentru că știu cât ai muncit”, a spus campionul.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ulterior, atât Ronald Gavril, cât și Anamaria Prodan au oferit declarații în exclusivitate pentru Xtra Night Show, de la Antena Stars.

„Vă mulțumesc mult pentru susținere (...) Sunt fericit, sunt campion! Centura a rămas acasă, așa cum am promis. A fost o victorie meritată. Am muncit foarte mult pentru acest meci. Pentru acest eveniment s-a muncit foarte mult și iată că am reușit să aducem două centuri în România. Mexico are o școală de box foarte bună, e stilul profesionist. Un mexican foarte puternic, care a rezistat la multe lovituri. În final, a cedat loviturilor”, a mărturisit sportivul român.

Extrem de emoționată, sexy impresara a ținut să transmită și ea câteva cuvinte după ce iubitul ei a învins în ring. Aceasta a depus foarte mult efort pentru organizare și a tremurat când l-a văzut pe iubitul ei ridicând centura.

„Abia acum încep să respir. Așa este (n.r. îi tremură mâinile). Este o victorie muncită. Muncă susținută de la vârsta de 15 ani pentru Ronald. A avut alături toată familia și mulțumesc tuturor celor care au fost în fața televizorului și au rămas așa fără aer ca și mine (...) Tot meciul a dominat”, a adăugat și Anamaria Prodan.

Citește și: Cum o răsfață Ronald Gavril pe Anamaria Prodan. Ce cadou scump a primit sexy impresara de la noul ei iubit

Ronald Gavril, fost challenger la titlul mondial WBC la supermijlocie, are peste 20 de victorii la profesionişti. Pugilistul profesionist român a câștigat medalia de aur la Cupa României la box în 2009 și a cucerit de două ori competiția internațională „Centura de Aur”. De asemenea, a fost medaliat cu bronz la Campionatele Mondiale de Cadeți în 2003 de la Cagliari. În luna iulie a anului 2013, Ronald Gavril a obținut a cincea victorie consecutivă ca profesionist la categoria supermijlocie învingându-l prin KO tehnic pe Jas Phipps.