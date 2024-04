Cum o răsfață Ronald Gavril pe Anamaria Prodan. Ce cadou scump a primit sexy impresara de la noul ei iubit

Anamaria Prodan se bucură din plin de povestea de dragoste pe care o trăiește alături de Ronald Gavril. Frumoasa impresară a primit un cadou extrem de scump de la iubitul ei.

Anamaria Prodan a postat pe Insta Story o serie de fotografii în care le arată fanilor ce cadou i-a făcut iubitul ei, Ronald Gavril. Celebrul pugilist știe cum să își răsfețe iubita și i-a dăruit bijuterii scumpe.

Anamaria a pozat și filmat colierul și inelul cu diamante pe care le-a primit de la iubitul ei, fiind extrem de fericită să poarte aceste cadouri.

Anamaria Prodan, răsfățată de Ronald Gavril cu bijuterii scumpe

În timp ce se pregătea pentru o nouă zi, hairstylistul ei a filmat-o și a povestit că impresara este extrem de fericită și se bucură pentru ea.

Citește și: Ce cadou special i-a oferit Ronald Gavril lui Bebeto și ce declarații superbe a făcut despre iubita sa, Anamaria Prodan

Se pare că Anamaria Prodan abia primise cadoul și admira colierul și inelul, ambele încrustate cu multe diamante. Este clar că iubitul ei îi cunoaște gusturile și știe cum să o facă să zâmbească.

Orice femeie e încântată să primească bijuterii cu diamante și Anamaria Prodan și-a etalat zâmbetul larg în noul video.

Pentru acest set de bijuterii cu diamante, pugilistul sigur a fost nevoit să scoată din buzunar o mică avere. Cu toate acestea, știe că iubita lui merită totul, ocupând un loc atât de special în inima lui.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Fanii nu s-au putut abține să nu se întrebe dacă cumva acest inel cu diamante ar putea fi chiar un inel de logodnă, dar Anamaria Prodan nu a făcut nicio declarație în acest sens.

Anamaria Prodan și Ronald Gavril trăiesc o poveste de dragoste ca în filme

Pe zi ce trece, relația dintre impresara Anamaria Prodan și pugilistul Ronald Gavril devine din ce în ce mai puternică. Ea îl sprijină mereu la toate meciurile sale, iar el îi este alături în toate proeictele pe care le face.

Despre sportivul stabilit în Las Vegas, Anamaria Prodan spune că este un om minunat care o susține necondiționat. Mai mult decât atât, copiii Anamariei Prodan l-au plăcut din start pe noul iubit al mamei lor.

Citește și: Anamaria Prodan: „Am făcut istorie în fotbal, voi face și în box”. Ce pregătește impresara

„M-a cucerit când am văzut programul vieții lui și am înțeles că până la această vârstă nu a știut ce-s alea cluburi prin America. Nu concepe distracții, neneorociri cu alcool. E un bărbat atât de bun! Eu cred că l-am cucerit cu naturalețea și cu seriozoiatatea. Vârsta e doar un număr. N-o simțim, nu se vede. Am și norocul ăsta genetic. Comunicăm atât de mult, în general eu îi scriu când el doarme, el la fel, și dimineața citim și vorbim.”, a spus ea la Antena Stars.

Deși este cunoscută pentru cariera sa ca impresar, reprezentând fotbaliști importanți din România, Anamaria Prodan este mai hotărâtă ca oricând să își îndrepte atenția către un domeniu nou de activitate, urmând să facă echipă chiar cu partenerul ei, Ronald Gavril.

Citește și: Anamaria Prodan, ipostaze incendiare alături de Ronald Gavril la saună. Cum s-a lăsat filmat iubitul impresarei

Anamaria Prodan, împreună cu iubitul ei, Ronald Gavril, vor să pună „boxul profesionist la nivel de cinste”. Potrivit declarațiilor impresarei pentru digisport.ro, agentul FIFA a pus bazele unei firme care va organiza gale de box și va deveni promotor.

„Dacă am făcut istorie în fotbal, voi face și în box. Alături de Ronald, vom pune boxul profesionist la nivel de cinste. Alături de mine sunt prieteni dragi cu care vom colabora și, cu siguranță, vom aduce în fața dumneavoastră cele mai frumoase gale de box care au existat vreodată în România. Cei mai talentați boxeri vor merge pe drumul pe care Ronald Gavril a plecat acum mulți ani și a făcut istorie. A luat calea Americii în jocul profesionist.”, a spus Anamaria Prodan, în exclusivitate, pentru digisport.ro.