Ruby și Andrei Ștefănescu, adevărul despre zvonul că ar avea sentimente unul pentru altul. Ce declarații au făcut cei doi

După ce a apărut un zvon în presă că Ruby și Andrei Ștefănescu ar avea sentimente unul pentru altul, cei doi au oferit explicații referitoare la relația lor.

Ce spune Ruby despre relația cu Andrei Ștefănescu

În presă s-a vehiculat că Andrei Ștefănescu și Ruby și-ar fi exprimat sentimentele în timp ce se aflau la o masă cu mai mulți prieteni, printre care și Robert, iubitul artistei. Astfel, după apariția acestor zvonuri, artista și prezentatorul Antena Stars au oferit declarații despre relația lor.

„Eu nu m-am întâlnit niciodată cu Andrei şi cu Robert în acelaşi loc şi nu este nicidecum vorba despre aşa ceva. Eu, pentru Andrei, am un respect incomensurabil pentru artistul care este, pentru omul care este, pentru sufletul pe care îl are şi atât. Ne întâlnim la Nea Mărin şi aici se termină povestea. Noi ne întâlnim de cele mai multe la Nea Mărin, la emisiuni sau la diverse evenimente. Andrei este un om extraordinar şi îl iubesc într-un fel prietenesc şi amical. Ne înţelegem foarte bine. Îi iubesc şi pe Liviu, şi pe Andrei, îi iubesc împreună. Sunt doi oameni extraordinari, mă întâlnesc de ani de zile cu ei, facem lucruri extraordinare împreună, dar nici vorbă despre aşa ceva.

Normal că şi Robert îi cunoaşte. Împreună am fost la Asia Express. Eu am simţit că suntem una din echipele lor preferate la momentul respectiv. Mi se pare şi urât să mă justific cu aşa ceva. E ca şi cum dau crezare eu. Andrei este frumos şi fizic, şi sufleteşte, dar nu. În afară de interacţiunea pe care o avem oricând ne întâlnim, este foarte drăguţ. Adică, mie mi se umple sufletul când îi văd pe amândoi pentru că simt sufletul lor şi ştiu că şi ei îl simt pe al meu, dar nu a fost nici măcar loc de o glumă, de ceva, habar nu am.

Băieţii sunt extraordinari şi îi iubesc, dar nu este vorba despre o iubire sentimentală, o iubire de cuplu. Este vorba strict despre relaţia pe care am reuşit să o construim în timpul participării noastre la diferite show-uri. Sunt norocoasă să îmi desfăşor activitatea printre ei pentru că sunt nişte oameni extraordinari”, a declarat Ruby, în exclusivitate, la Antena Stars, potrivit Spynews.

Și Andrei Ștefănescu dezminte zvonurile apărute în presă

După declarațiile oferite de Ruby, și Andrei Ștefănescu a vorbit despre legătura sa cu artista, spunând că niciodată nu a fost mai mult decât o relație profesională.

„Eu pe Ruby o apreciez foarte mult, o plac foarte mult din punct de vedere profesional, este o fată extraordinară, un artist desăvârşit şi mă bucur că şi ea simte aceleaşi lucruri pentru mine. Niciodată nu m-am întânit cu ea, cu Robert la o masă sau altceva, singurele momente în care noi ne-am întâlnit au fost emisiunile TV, emisiuni pe care eu le-am prezentat sau în care am fost amândoi concurenţi.

Aşa că e o ştire care nu este adevărată, dar ce-i adevărat e că ne ştim bine, ne apreciem unul pe celălalt atât artistic, cât şi personal, dar nu mai mult decât e cazul. Eu pe Robert îl ştiu, e prieten cu mine, ea la fel, suntem prieteni, avem o prietenie frumoasă, dar atât, mai mult nu există. Ruby e pe drumul ei, eu sunt pe drumul meu, aşa că staţi liniştiţi, nu e nimic real în ştirile astea”, a declarat Andrei Ștefănescu, în exclusivitate, la Antena Stars.

