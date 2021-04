Rumer Willis, fiica lui Demi Moore și Bruce Willis, de nerecunoscut pe stradă. Cum arată la 32 de ani

Rumer Glenn Willis, în vârstă de 32 de ani, e fiica cea mare a actorilor Bruce Willis și Demi Moore. Deși a devenit cunoscută la Hollywood drept fiica unuia dintre cele mai cunoscute cupluri din showbiz, Rumer a reușit să își facă propriul renume în lumina reflectoarelor.

Ea a apărut prima dată pe marele ecran alături de mama ei, Demi, în 1995, în filmul Now and Then. Ulterior, a apărut alături de Demi și în Striptease, în 1996.

Cu tatăl ei, Bruce, a apărut în 3 filme The Whole Nine Yards (2000), Hostage (2005) și Air Strike (2018), dar a avut numeroase roluri și separate de părinții săi, precum în House Bunny (2008), From Within, Sorority Row, Wild Cherry, There's Always Woodstock (2014), Return to Sender (2014), The Escort (2015) și Hello Again (2017). Recent, actrița a apărut și în pelicula Once Upon a Time in Hollywood (2019), regizată de Quentin Tarantino.

Cum arată acum Rumer Willis, fiica lui Bruce Willis și Demi Moore

Rumer Willis a fost surprinsă recent de paparazzi în Los Angeles, după ce a părăsit un studio de Pilates. Pentru ieșirea în public, vedeta a optat pentru o bluză largă de culoare gri și o pereche de pantaloni scurți foarte mulați, ce i-au pus în evidență formele de invidiat.

Ea și-a lăsat părul lung și negru liber și a accesorizat ținuta cu o pereche de pantofi sport de culoare albă, un rucsac negru și o mască de culoare maro.

La începutul acestui an, Rumer a scris un mesaj lung pe contul personal de Instagram, unde a strâns aproape 900 de mii de urmăritori, în care detalia faptul că și-a luat timp liber pentru sănătatea ei emoțională, scrie Daily Mail.

În mesaj, Rumer a vorbit despre unul dintre cele mai importante lucruri pe care le-a realizat recent, respectiv ”să lași spațiul din jurul tău să reflecte realitatea ta din interior”.

Ea a publicat o imagine din camera ei, în care apărea în oglindă și a scris în mesaj despre micile schimbări pe care le-a făcut în ultima perioadă, pentru a-și îmbunătăți mediul.

”Curățenia casei. Una dintre lecțiile importante despre sine pe care le-am învățat în acest an e să lași spațiul tău să reflecte realitatea ta din interior,” a scris Rumer. ”Așa că d ela începutul acestui an, am devotat energie în fiecare zi pentru a mă asigura că în locul în care trăiesc mă simt în siguranță, organizată, vie și plină de iubire și tot ce îmi aduce fericire.”

”Cine mă cunoaște știe că mirosul e o parte importantă din viața mea, așa că fiecare cameră are lumânările și difuzoarele mele preferate, poze personale și lucruri mici care înseamnă ceva. Totul are locul lui. Indiferent de cât de obosită sunt la finalul zilei, am grijă ca totul să fie pus la locul lui și să fac curățenie pentru a doua zi. S-ar putea să pară minuscul sau neimportant sau ceva ce faci deja, și asta e okay. Dar în drumul meu asta a fost ceva ce mi-a schimbat viața, cum îmi simt spațiul și, cel mai important, cum mă simt pe mine.”