Russell Crowe a împlinit 58 ani. Cum arăta acum celebrul actor din filmul Gladiatorul

Russell Crowe este unul dintre cei mai apreciați actori de la Hollywood, devenind celebru pentru rolul său din filmul Gladiatorul.

Datorită carierei sale de excepție și a talentului actoricesc de neegalat, actorul a primit numeroase premii și distincții pentru activitatea sa. Pentru filmul Gladiatorul, Russell Crowe a câștigat premiul Oscar la categoria Cel mai bun actor în rol principal.

Russell Crowe a împlinit 58 ani

Actorul a devenit celebru și pentru ale roluri de-ale sale din filme de succes, cum ar fi The Insider (1999), A Beautiful Mind (2001), Romper Stomper (1992), L.A. Confidential (1997), Master and Commander: The Far Side of the World (2003), Cinderella Man (2005), 3:10 to Yuma (2007), American Gangster (2007), State of Play (2009), Robin Hood (2010), Les Misérables (2012), Man of Steel (2013), The Nice Guys (2016) și multe altele.

Russell Crowe are propria lui stea pe Hall of Fame la Hollywood, a câștigat două Globuri de Aur și un premiu al Academiei Britanice de Film. El și-a început cariera în 1985 și chiar dacă a început ca actor, el a devenit și regizor.

Acum, ajuns la vârsta de 58 ani, actorul e de nerecunoscut pentru fanii filmului Gladiatorul, care a avut premiera acum 21 de ani.

Russell Crowe se iubește cu o femeie cu 27 ani mai mică decât el

Pe plan amoros, Russell Crowe a avut o viață palpitantă. Actorul s-a căsătorit în 2003 cu iubita sa din tinerețe, Danielle Spencer, în țara natală a actorului, Australia. Cei doi au avut doi băieți împreună - Charles Spencer Crowe (născut în decembrie 2003) și Tennyson Spencer Crowe (născut în iulie 2006). În 2012, Russell Crowe și soția sa au anunțat că se despart și divorțul lor a fost finalizat în anul 2018.

În prezent, actorul are o iubită care e cu 27 ani mai tânără decât el. Celebrul actor se iubește cu Britney Theriot, în vârstă de 32 ani, actrița din Broken City.

Deși preferă să își țină viața private departe de ochii presei și ai curioșilor, Russell Crowe a fost surprins de paparazzi în compania noii sale iubite, Britney Theriot. Chiar dacă nu și-au confirmat public relația, cei doi au fost surprinși în ipostaze romantic. Se pare că povestea lor de dragoste a început după separarea lui Crowe de Danielle Spencer.

