Salma Hayek s-a pozat acoperită doar de două prosoape minuscule. Imaginile cu actrița de la Hollywood au pus pe jar internetul

Considerată una dintre cele mai frumoase actrițe de la Hollywood, vedeta nu s-a lăsat intimidată de cameră și s-a fotografiat fără haine, în saună. Iată imaginile cu Salma Hayek care au încins internetul!

Salma Hayek a surprins cu una dintre ultimele sale apariții pe internet. Renunțând la orice urmă de timiditate, actrița s-a fotografiat într-o poziție extrem de îndrăzneață, lăsând la vedere multe detalii care i-au bucurat pe internauți. Iată despre ce este vorba!

Cum s-a lăsat fotografiată Salma Hayek în saună | Foto

Salma Hayek știe cum să își surprindă fanii cu fiecare apariție publică, dar și cum să fie principalul punct de atracție atunci când pășeșete într-o încăpere.

Cu prilejul unui moment de relaxare la saună, vedeta internațională s-a prezentat pe internet doar cu două prosoape minuscule care îi acopereau zonele intime.

Deliciul fanilor nu l-a făcut doar poziția în care aceasta a ales să stea, ci și faptul că apariția sumară a lăsat la vedere curbele fine ale siluetei sale. Actrița de la Hollywood a ținut să scrie și câteva cuvinte la imaginile ademenitoare:

„Îmbrățișând puterea vindecătoare a saunei și transpirând stresul.”, a scris Salma Hayek în dreptul caruselului care i-a pus pe jar pe internauți.

Postarea actriței a strâns peste un milion de aprecieri, dar și extrem de multe comentarii admirative:

„Urăsc prosoapele”/„Cum să dai internetul peste cap”/„Cea mai frumoasă femeie pe care am văzut-o”/„Perfecțiune! Sunt gelos pe acea bancă”/„Nu pot să cred că faci 57 de ani în septembrie”, acestea fiind doar o parte dintre comentariile lăsate de internauții la postarea făcută de Salma Hayek pe contul personal de Instagram.

Ce spune Salma Hayek despre intervențiile chirurgicale

Datorită faptului că arată atât de bine, actrița în vârstă de 56 de ani a reușit să atragă și multe speculații în jurul siluetei sale. Cu toate acestea, Salma Hayek neagă orice zvon potrivit căruia ar fi apelat la bisturiu.

În schimb, aceasta a ținut să le explice curioșilor că atât fluctuațiile în greutate, cât și diferitele etape ale vieții și-au lăsat amprenta asupra corpului său și, în special, asupra bustului:

„Nu-i învinuiesc pe cei care au făcut astfel de afirmații, pentru că am avut un bust mult mai mic, dar acesta s-a dezvoltat pe măsură ce organismul meu s-a schimbat odată cu înaintarea în vârstă.”, a declarat Salma Hayek în timpul emisiunii „Red Table Talk” cu Jada Pinkett Smith, citată de Evenimentul Zilei.

„În cazul unor femei, sânii îşi reduc dimensiunea de-a lungul timpului. Dar în cazul altor femei, când câştigă în greutate, li se măresc şi sânii. La fel se întâmplă şi când eşti gravidă, naşti şi alăptezi, sânii cresc şi nu îşi mai revin la dimensiunea de dinainte. Iar în alte cazuri, sânii cresc din nou şi când eşti la menopauză. Iar eu, se întâmplă să fiu una dintre acele femei cărora le-au crescut sânii la fiecare dintre aceste etape. Când m-am îngrăşat, când am fost însărcinată şi când am intrat la menopauză. Am schimbat multe măsuri la sutien. Şi nu e neapărat numai de bine, resimt dureri de spate, iar despre asta nu se prea vorbeşte. La fel cum nu se vorbeşte nici despre creşterea sânilor la menopauză. Dar mai e ceva de spus: menopauza nu înseamnă momentul de expirare a femeii. Femeia nu are termen de expirare. Poţi să fii în cea mai bună formă la orice vârstă!” a mai adăugat actrița de la Hollywood.