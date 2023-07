Sandra Izbașa, spectaculoasă la nuntă. Cum arată rochia de mireasă purtată de gimnastă în ziua cea mare

Sandra Izbașa a strălucit astăzi în rochie de mireasă, după ce gimnasta și Răzvan Bănică, nepotul lui Ștefan Bănică Jr., au organizat ceremonia religioasă și și-au unit destinele și în fața altarului. Iată primele imagini!

Zi specială pentru Sandra Izbașa și Răzvan Bănică! Îndrăgita gimnastă a organizat cununia religioasă cu alesul inimii ei duminică, 30 iulie, iar evenimentul s-a ridicat la nivelul așteptărilor. Alături i-au fost prietenii și apropiații, iar gimnastra a strălucit în rochia de mireasă.

Cei doi parteneri au devenit soț și soție în fața ofițerului Stării Civile în anul 2021, iar acum și-au jurat iubire veșnică și în fața altarului. Iată primele imagini de la eveniment, dar și cum a arătat Sandra Izbașa în ziua cea mare!

Sandra Izbașa s-a căsătorit religios cu Răzvan Bănică. Gimnasta a strălucit în rochia de mireasă

Gimnasta Sandra și actorul Teatrului Notarra, Răzvan Bănică, nepotul lui Ștefan Bănică Jr., și-au unit astăzi destinele. Aceștia trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai mulți ani, iar acum Sandra a îmbrăcat și rochia de mireasă.

Într-una dintre cele mai importante zile din viața ei, Sandra Izbașa a strălucit într-o rochie albă, care i-a pus silueta în evidență. După ceremonia religioasă, urmează și petrecerea de nuntă, iar locația unde a fost organizată a fost pregătită în cel mai mic detaliu, în așteptarea invitațior de seamă.

Sportiva și soțul ei s-au cununat civil în data de 30 iulie 2021, după ce Sandra Izbașa a fost cerută în căsătorie chiar de Crăciun, în 2020. De altfel, acela a fost anul în care aceștia și-au confirmat în mod public relația, anunțând logodna.

„Vara aceasta voi îmbrăca rochia de mireasă! Este un moment pe care îl aștept cu sufletul plin de emoție! Ultimele mele vizite s-au încheiat cu alegerea celei mai frumoase rochii pe care mi-o puteam imagina și dori. Abia aștept să o vedeți și voi!”, a transmis Sandra Izbașa, pe Instagram, în urmă cu ceva vreme.

Ce spune Sandra Izbașa despre relația cu soțul ei

Sandra Izbașa a preferat mereu să fie cât mai discretă cu viața personală. Cu toate acestea, de curând, în cadrul unei emisiuni TV, sportiva a vorbit deschis despre relația pe care o are cu partenerul său.

„Prima oară m-am îndrăgostit la 30 de ani. N-am avut timp de relații, nu poți să faci două lucruri bine, în același timp. M-am axat pe sportul de mare performanță. Eu am ieșit din sportul de performanță la 24 de ani, n-am avut o copilărie, apoi am avut câteva relații din care am învățat. Și da, m-am îndrăgostit la 30 de ani și m-am și căsătorit”, a declarat Sandra Izbașa, în cadrul unei emisiuni.