Sânziana Buruiană, de nerecunoscut! Vedeta a primit vestea ce i-a schimbat radical viața: „E trimis de la Dumnezeu”

„Cam anul trecut pe vremea aceasta eram cu tata în spital și a fost o perioadă cam urâtă, mai ales că era și de ziua lui de naștere, peste o lună vom face și parastasul de un an. M-a surprins cea mică, a înțeles situația. Am dus-o la cimitir și m-a impresionat că înțelegea tot ce se întâmplase. Eu am tot încercat să o feresc, să nu îi povestesc chiar așa, dar ca și copil, să înțeleagă de la vârsta asta, chiar m-a surprins.

Eu tot cred și sper, mă gândesc la suflețelul pe care mi l-a trimis Dumnezeu, că are legătură cu...Știi cum e, când pleacă cineva foarte apropiat, Dumnezeu îți dă pe altcineva. Probabil că asta este legea vieții (...). Nu ne mai așteptam la încă un bebeluș”, a dezvăluit Sânziana Buruiană pentru cei de la Antena Stars.

„Tata iubea foarte mult fetițele. El și-a dorit întotdeauna fetiță și își dorea foarte mult în primul rând să iasă la activități cu ele, să le ducă la patinoar, la tenis, așa cum m-a dus și pe mine. De asta îmi pare cel mai rău, că n-a apucat. Iza era foarte mică”, a mai spus Sânziana Buruiană, vădit emoționată de dezvăluirile făcute.