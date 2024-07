Sânziana Negru, reacție după ce a fost aspru criticată pentru că a aruncat o pungă plină de produse în cadrul unui festival

La o săptămână după ce în mediul online a apărut un festivalier de la Electric Castel care spunea că a surprins-o pe Sânziana Negru aruncând la gunoi o pungă plină cu produse, a apărut și reacția influencerului în mediul online.

Sânziana Negru, câștigătoarea ultimului sezon America Express, a preferat să nu posteze nimic pe rețelele de socializare timp de o săptămână până când apele s-au mai calmat.

În cadrul festivalului Electric Castle, Sânziana și iubitul ei Ștefan Floroaica au fost surprinși de un participant la festival cum au aruncat la gunoi o sacoșă plină cu produse pe care doar ce le folosiseră pentru a filma un video de campanie pentru magazinul de la care le-au cumpărat.

Mesajul transmis de Sânziana Negru, după incidentul de la Electric Castle

Fanii i-au atacat pentru risipa alimentară și pentru faptul că ar fi putut dărui acea pungă cu produse unei persoane care avea nevoie de ea. Sânziana a șters video-ul pe care îl postase pentru brandul în cauză și a decis să nu mai posteze nimic pe contul ei de Instagram timp de o săptămână.

Între timp, fanii nu au iertat-o și au judecat-o aspru pentru fapta ei, adăugând comentarii deranjante la ultimele ei postări din social media.

Sânziana a preferat să nu reacționeze în niciun fel, până în urmă cu câteva ore când a postat un video pe contul ei de Instagram unde a explicat situația.

“Salutare! Acest mesaj este pentru voi, pentru comunitatea mea și pentru oamenii cu care eu am crescut și am învățat o perioadă un pic mai lungă decât o zi sau un scroll rapid în feed-ul meu. N-o să intru în toate detaliile legate de situația din weekend-ul trecut, nu pentru că ele nu ar fi importante, ci pentru că nu cred că mai sunt importante acum când toată lumea pare că știe ce-am făcut, care a fost intenția și mai ales adevărul sugerat.

O să spun atât – am greșit, a fost un gest pripit, a fost un gest pe care noi nu l-am sesizat în momentul respectiv. Nu a fost făcut din răutate, nu a fost premeditate, nu a fost gândi și mai ales nu a fost un gest făcut din nepăsare față de risipa alimentară. Am văzut că s-a comentat foarte mult lipsa de autenticitate și autenticitatea este o valoare în care eu cred foarte mult. Pot să înțeleg de ce o parte dintre voi nu credeți asta. Mai cred și că fiecare are discernământ să creadă și să înțeleagă ce consideră.

Eu nu cred că putem să punem semnul egal între a avea o valoare și a face o greșeală. Bineînțeles că încerc și îmi doresc să mă educ în subiectul risipei alimentare și dacă pe viitor voi putea contribui într-un mod pozitiv la acest fenomen, o voi face. Mai cred că educația se face cu blândețe și cu dragoste, nu cu ură și cu furie. Iar pentru aceia dintre voi care au lăsat mesaje jignitoare pentru gestul nostru, vă doresc să aveți parte de iubire în viața asta pentru că este lucrul de care avem cu toții nevoie ca să evoluăm.

Poate vi se pare că mesajul ăsta a venit târziu. Zilele astea a fost ca un moement de freeze pentru mine în care am stat să mă adun și să formulez un gând și vreau neapărat să mulțumesc persoanelor care au lăsat aici, și nu puține, mesaje de susținere. M-ați făcut să mă simt recunoscătoare pentru faptul că sunt acceptată ca un om și nu ca o mașinărie perfectă care nu se strică niciodată. (…) Vreau să vă asigur că risipa alimentară nu e un obicei pe care eu îl practice. Și cam atât. Ne vedem pe-aici”, a spus Sânziana Negru în noul video postat.

În urmă cu câteva zile, și Ștefan, iubitul ei, postase pe contul lui de Instagram un video în care își cerea scuze pentru situație și în care lua întreaga vină asupra lui. Fanii l-au criticat aspru în secțiunea de comentarii și nu l-au crezut, sugerând că actorul ar minți.