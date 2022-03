Sarah, fiica Anamariei Prodan, dezvăluiri neașteptate despre copilăria sa. Ce relație are cu mama ei: „Plângeam în fiecare zi”

Sarah, fiica cea mare a Anamariei Prodan din căsnicia cu Tiberiu Dumitrescu, este foarte discretă și preferă să își țină viața personală departe de luminile reflectoarelor, însă acest lucru este aproape imposibil pentru ca mama sa este foarte celebră în lumea showbiz-ului.

Tânăra este stabilită în Statele Unite ale Americii, unde urmează cursurile de baschet ale unui colegiu important de peste hotare. Aceasta se mândrește cu o carieră de succes în domeniul baschetului, dar și cu o familie minunată.

Chiar dacă nu-i place să apară pe micile ecrane ale telespectatorilor, fiica cea mare a Anamariei Prodan a răspuns „da” provocării Xtra Night Show. Sarah a vorbit, fără rețineri, despre copilăria sa, cariera, dar și despre relația pe care o are cu cea mai importantă femeie din viața ei, mama.

De ce se întoarce Sarah mereu în România, la familia ei

Fiica impresarei a dezvăluit că i-a fost destul de dificil să se acomodeze în Statele Unite ale Americii, fără familia sa. De asemenea, Sarah a mărturisit la Xtra Night Show de la Antena Stars faptul că revine cu drag în România pentru că-i amintește de copilărie.

„Am plecat din România la sfârșitul clasei a 7-a. Am făcut liceul acolo. Primul an în care m-am mutat plângeam în fiecare zi. Îi ziceam lui mama că nu mai vreau în America. Mi-a fost foarte greu primul an, însă după ce m-am obișnuit au fost cei mai frumoși ani din viața mea.

Mereu o să-mi placă în România, e locul meu preferat. Sora mea s-a mutat în L.A acum, iar când am câteva zile libere... mă duc pe la ea. Dacă am o vacanță mai lungă, mă întorc în România sau mă duc după mama în Dubai. (...) Aici am copilărit puțin, iar aici este toată familia mea. Acolo nu am pe nimeni în afară de sora mea, care abia s-a mutat acolo, adică până acum am fost singură ”, a mărturisit ea la Antena Stars.

Ce relație are Sarah cu mama ei, Anamaria Prodan

În cadrul interviului, Sarah a vorbit cu drag despre vizitele pe care i le face mamei sale. De asemenea, tânăra susține că are o relație specială cu familia sa și cu cea care i-a dat viață, motiv pentru care revine de fiecare dată în România.

„Am terminat sezonul și am decis să vin acasă deoarece nu am mai fost de mult timp. Mi-a fost dor de România, de mama, de Bebe. Am avut două operații la genunchi, una în 2019 și una în 2020. N-am fost niciodată accidentată atât de grav și a fost prima dată când s-a întâmplat, dar a venit și mama, și tata. E mult mai diferită viața acolo decât aici. Acolo nu ai timp să faci nimic, în afară de ce trebuie să faci”, a mai adăugat ea, conform sursei citate mai sus.

