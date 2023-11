Saveta Bogdan, dezvăluiri fără perdea despre viața intimă, la 77 de ani: ”Am o combinație cu un avocat”

Vârsta e doar un număr pentru Saveta Bogdan, care trăiește din plin. Interpreta de muzică populară recunoaște că are un iubit, avocat de meserie, și că nu se mai gândește la măritiș, doar trăiește clipa.

La 77 de ani, Saveta Bogdan trăiește din plin! Căsătorită de două ori, artista de muzică populară încă mai crede în iubire și a dat detalii despre viața sa intimă.

Saveta Bogdan a fost căsătorită de două ori. Prima relație a avut un deznodămând tragic, în vreme ce al doilea mariaj s-a finalizat cu un divorț după ce și-a dat seama că soțul s-a îndrăgostit de o femeie mai tânără.

În ciuda eșecurilor în iubire, carismatica cântăreață pare că nu a renunțat să creadă în dragoste. Iubește și acum, la 77 de ani, și chiar nu se rușinează să dea detalii despre viața sa personală.

Ce povestește Saveta Bogdan despre iubitul ei

Saveta Bogdan nu lasă vârsta să-i dicteze cum să trăiască. La 77 de ani e mereu cu zâmbetul pe buze, se aranjează și iubește din plin. Vedeta are o relație cu un avocat, însă susține că este vorba despre o legătură amoroasă la distanță.

Acest lucru o bucură și spune că bărbatul o răsfață cu buchete imense de trandafiri. În plus, consideră că ”mai răruț e mai drăguț”. Iată ce declarații surprinzătoare și fără perdea a făcut interpreta de muzică populară.

„Cu dragostea stăm așa și așa! Am o combinație cu un avocat, dar el e la distanță! Totul este la distanță! Este mai răruț și mai drăguț! E mai bine! Îmi aduce câte 50 de trandafiri, așa că este bine! El a plecat în Maldive, eu am plecat în America, îți dai seama ce întâlnire a fost! El stă și în București, dar este avocat, are procese mereu, pleacă și în străinătate, dar și în România, peste tot! O relație mai la distanță, este mai bine! Nu mă mai mărit la vârsta aceasta, am înnebunit? Fără măritiș, nu ne mai trebuie! Averi nu avem, dar și dacă avem, la ce ne folosește?”, a spus Saveta Bogdan pentru Ego.

