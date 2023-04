Saveta Bogdan pleacă din România. Cântăreața spune că nu-l va lua cu ea pe iubitul mai tânăr: „Cine plătește biletul?”

Saveta Bogdan va merge în luna mai la fiica ei, stabilită în America. Artista de muzică populară așteaptă cu nerbădare răsfățul de care va avea parte în Miami. Deși la cei 76 de ani ai săi Saveta Bogdan nu se dă în lături de la o relație, cântăreața a mărturisit că iubitul ei nu o va însoți peste ocean.

Saveta Bogdan pleacă în America la fiica ei

”Plec în America la fată. De abia aștept să treacă (n.r sărbătorile) să plec pentru că nu mai am nici spectacole. Am avut câteva la Roma, dar am renunțat la ele, că vreau să plec la copil, la fata mea. M-a luat dorul de ea și am spectacole și acolo. Mă duc la Miami, mergem peste tot, mă plimb. Nu mă fotografiază nimeni că să zică „uite-o și pe Saveta”, uite ce slabă e sau că m-am îngrășat, știi cum e”, a spus Saveta Bogdan la Antena Stars, potrivit Spynews.ro

Întrebată dacă îl ia și pe iubitul ei în America, Saveta a răspuns:

„De unde și până unde? Cine plătește biletul? Ce treabă am eu? Nu fac eu d-astea. Are și el doi copii în America, să vină la copiii lui dacă i se face dor de Saveta”, a spus cântăreața.

Întrbată dacă s-a gândit să-și facă intervenții estetice majore, Saveta Bogdan a răspuns:

”Nu, niciodată nu m-am gândit, că nu e nevoie. Am fața destul de bine, așa niște mici (nr. intervenții), le-am făcut de mult, de 7 luni. S-ar putea să mai fac, dar când mă voi întoarce sau înainte să plec. Am făcut ceva la buze, dar nu-mi place, doare foarte tare, efectul e frumos, dar așa, mici de tot. După cum observi, nu am riduri, am fața frumoasă. Când mai îmbătrânesc, poate atunci să fac ceva”

Saveta Bogdan a primit inelul mult visat de Dragobete, din partea partenerului său

Saveta Bogdan a mărturisit că a primit inelul pe care și-l dorea de ceva vreme, care este unul cu adevărat special, având în prim plan un diamant. Din păcate, artista nu poate purta momentan bijuteria, care îi este puțin largă, însă are de gând să rezolve problema cât mai curând, pentru a se putea bucura de cadou așa cum se cuvine. Totul s-a întâmplat chiar de Dragobete.

„Am primit inelul, dar îmi e un pic larg și acum trebuie să mă duc să îl strâmtez și nu am putut să-l pun pe mână, dar l-am primit! E cam greu că eu am degetele cam subțiri și e cam greu să nimerești așa. (...) A fost ăla cu diamant”, a mărturisit Saveta Bogdan, pentru Antena Stars.

