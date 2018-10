Chef Cătălin Scărlătescu a dezvăluit prin ce TRUC reușește să se mențină slab. „În frigider am…”

După ce a slăbit zeci de kilograme, chef Cătălin Scărlătescu a topit zeci de kilograme și reușește să se mențină prin intermediul unui truc simplu și la îndemâna oricui.

Cătălin Scărlătescu și-a redus cantitățile de mâncare și nu ține în frigider mâncăruri ce l-ar putea tenta.

„Nu am renunțat la nimic. Eu mănânc orice. Cantitatea s-a redus. Nu mai mănânc un kilogram de mâncare, mănânc 60-70-80 grame, gust și gata, am gustat, am mâncat, la revedere! Nu am ce să cântăresc, știu un singur lucru: mă apuc să mănânc, la un moment dat nu mai pot să mai mănânc, am luat de 3-4 ori și gata, asta sunt. Așa ar trebui să facă toată țara asta, să se oprească din mâncare. Știu că acum o să se supere pe mine cei cu supermarketurile, cu hipermarketurile - toți românii cumpără mâncare. Mâncați la jumătate și o să vă simțiți mult mai bine!”, a spus chef Cătălin Scărlătescu.

„În frigider am șampanie, apă plată, apă minerală și 2-3 conserve de pește. Mie îmi plac conservele de hering de când eram mic, sunt nebun după ele, pe bune! Și piersici mai am. Iar în congelator am gheață și vișinată”, a dezvăluit celebrul bucătar, jurat al emisiunii „Chefi la cuțite”.

Sursă: Libertatea.