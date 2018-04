Sebastian Stan, actorul "Bucky" din "Captain America", a ajuns în România! Mărturisiri emoționante: ”M-am gândit de multe ori să vin în țară! O mare parte din mine e de aici!”

Sebastian Stan, actorul american de origine română, care a făcut furori cu rolul lui James Buchanan ”Bucky” Barnes/Winter Soldier în filmele Marvel, a ajuns în România, unde a fost așteptat de sute de tinere din toată țara, care au venit să-l vadă pe actorul preferat.

Actorul îndrăgit a mărturisit, în cadrul unui interviu, că nu se aștepta să fie atât de bine primit în România, dar și-a dorit mult să ajungă aici.

”M-am gândit de multe ori să vin, dar nu am avut timp. Fiind actor, în special, în America, acum este momentul meu. Am lucrat mult timp ca să obțin un job. E mai diferit, pentru că știu că o parte din mine e de aici. Nu m-am așteptat să fiu așteptat așa. Mi se pare că oamenii din America trăiesc față de noi, dedicarea și sacrificiul pe care le-am văzut la bunicii mei sau la părinți, nu le vezi în America.”, a mărturisit Sebastian Stan, în cadrul unui interviu, conform Antena Stars.

Sebastian Stan a câștigat atenție internațională în iulie 2011, după ce l-a jucat pe Bucky Barnes în filmul Captain America: The First Avenger, bazat pe personajul din Marvel Comics. În 2014, Stan își reia rolul Bucky Barnes în Captain America: The Winter Soldier, la fel și în 2016, pentru Captain America: Civil War.