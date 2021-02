Secretul părului Mariei Dragomiroiu. Cum își îngrijește artista podoaba capilară!

„Toată viața am avut grijă de aspectul meu fizic. Nu m-am dus, decât să nu arăt așa încât felul în care arăt să îmi dea o stare de bine”, a mai spus ea.

Solista de muzică populară se poate lăuda și cu un ten impecabil, iar secretul este că foloseşte doar creme româneşti şi nu uită să se demachieze în fiecare seară. Iar cu părul are extrem de multă atenție, mai ales după ce a avut un episod când i-a căzut foarte mult:

„Niciodată nu am fost la salon, singură mă aranjez, părul este aşa lung, cum să mă duc să-l spăl într-o chiuvetă la un salon, nu are cum, nu se spală bine! Eu ştiu ce îi trebuie şi trebuie să am loc, apă curgătoare multă, cu duşul, să îl simt eu la mână că este foarte bine limpezit şi ştiu când e gata.

Odată, acum mai mult de 15 ani, într-o emisiune a Mihaelei Rădulescu, am spus că atunci când mi-a căzut foarte mult părul, nu l-am putut opri decât spălându-l cu săpun de casă, şi făcând un tratament cu ou, ulei de ricin şi ulei de măsline, amestecate şi date pe păr.

Asta am făcut acum 15-20 de ani. Acum nu mai e aşa pentru că nu puteam să merg cu săpunul de casă peste tot pe unde am fost prin lumea asta mare, că nu puteam să trec de vamă, aş fi avut probleme, dar nu mi-a mai trebuit. Părul s-a redresat. (...) De ani de zile mă spăl o dată pe săptămână cu şampon şi cu balsam", a povestit cântăreaţa într-un interviu pentru Click!.