Selly vrea să schimbe școala din România! Ce materii vrea să fie introduse

„Numele meu este Andrei Șelaru, Selly, așa cum mă cunoaște publicul, am 19 ani și sunt creator de conținut de la vârsta de 11 ani. În toți acești ani, am căutat să evoluea constant, am muncit și mi-am atins cel mai important obiectiv: să trăiesc din ceea ce mă pasionează, să îmi fac treaba cu pasiune. În același timp, educația a fost importantă pentru mine și, în ciuda programului meu destul de aglomerat cu filmări și concerte, am acordat atenție studiului.”, este începutul scrisorii lui Selly.

Totuși, vloggerul roman își continua scrisoarea explicând necesitatea schimbărilor în sistemul de învățământ românesc. Acesta a argumentat că tot mai mulți tineri ajung analfabeți funcționali, că informația nu mai este actualizată și adaptată timpurilor actuale și că elevii nu se mai simt atrași de o materie care se preda în anii `90.

