Selly a îmbrăcat uniforma armatei române: „Avem colegi noi”. Imaginile din cadrul MApN în care apare vlogger-ul

Ministerul Apărării Naţionale îi îndeamnă pe tineri să aleagă o carieră în Armata României, înscriindu-se pe recrutaremapn.ro, iar Selly promovează campania de recrutare a MAPN.

Pe pagina de Facebook a instituției au apărut imagini cu Selly purtând uniforma militară și participând la instrucții.

Selly a îmbrăcat haine militare penteu a promova campania de recrutare MAPN

„Avem colegi noi!

Dacă până și Selly a decis să se alăture Armatei României, voi ce mai așteptați? Pentru că e teamplayer, și-a adus și un prieten.

Revenim cu detalii despre primele lor momente de instrucție alături de militarii de elită ai Scorpionilor Roșii!”, se arată în mesajul MAPN.

Totodată, Selly a publicat pe contul său de Instagram imagini cu el din cadrul MAPN, cu descrierea: „Când dați în mine dați în tanc”.

Cine este vlogger-ul Selly

Selly, sau pe numele său real Andrei Șelaru, este o figură foarte cunoscută în mediul online și se mândrește cu o mulțime de persoane care îl apreciază. La cei 20 de ani, vlogger-ul se laudă cu o carieră de succes și cu o mulțime de vizualizări pe contul oficial de YouTube.

Vloggerul s-a născut pe 28 februarie 2001 în Craiova. Mama lui este profesoară, iar tatăl inginer silvic. De asemenea, Andrei a devenit pasionat de tot ce se întâmplă în spatele camerelor încă din copilărie.

Încă din copilărie, Selly petrecea foarte mult timp în fața calculatorului, iar în anul 2008 - 2009 a aflat de platforma YouTube, cea care i-a adus celebritatea, de la profesoara lui de limba engleză.

Selly trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Smaranda Știrbu, o tânără superbă, studentă la Medicină.

Selly se susține financiar singur de la 14 ani. Cât câștigă lunar din YouTube

Selly a declarat pentru OK Magazine că nu verifică etichetele atunci când face cumpărături, dar are totuși un control asupra banilor lui.

"Cred că ultima dată când le-am cerut alor mei bani a fost pe la 14 ani. (...) E foarte important să ai un control şi o privire de ansamblu asupra cheltuielilor pe care le ai, atât cele de business, cât şi cele personale. Cu toate astea, nu de puţine ori am cheltuit prea mult pe lucruri inutile, stupide sau care nu îşi merită banii".

Vlogger-ul a mai spus că are mai multe pasiuni pe care le-a concretizat încă, dar cea pentru film este una dintre cele mai mari.

Selly: "Să faci un film este cel mai frumos lucru pentru mine. Procesul prin care transformi o idee într-un scenariu, apoi faci acea idee să prindă viaţă într-un platou de filmare e unul fabulos, care m-a fascinat de când aveam 8-9 ani".

Tânărul a mai spus și că are planuri mari pentru următorii ani, conform aceluiași interviu al sursei menționate mai sus. Vrea să ajute oameni, în special.

"La 40 de ani îmi doresc să fiu un om împlinit, un om relaxat profesional şi financiar şi să încep să mă gândesc la cum pot face diferite lucruri pentru a ajuta oamenii şi a mă implica în aspectele pe care eu aş vrea să le schimb, cum ar fi tema educaţiei din România. Desigur, asta nu se referă la vreo intrare în politică, lucru care este puţin probabil", a spus acesta în interviu.

Un internaut l-a întrebat pe Selly cât câștigă lunar din YouTube. În jur de 10.000 de euro îi intră vlogger-ului în contul bancar, doar din vizualizările de pe YouTube, a relatat Spy News.

"Variază mult de la lună la lună. Am arătat exact în Academia de Vlogging câți bani se fac pe lună și pe an doar din monetizarea YouTube. Orientativ așa, pot fi sub sau peste 10 mii de euro pe lună, în funcție de vizualizările din luna respectivă și perioada din an", a explicat Selly, pe Instagram, conform sursei de mai sus.

