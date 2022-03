Selly a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență. Vlogger-ul a apărut cu o branulă la mână, după ce a făcut Covid

Selly a povestit pe rețelele de socializare faptul că se simte rău și a avut nevoie de ajutorul și asistență medicală de urgență.

Selly a fost infectat cu noul coronavirus. Cum se simte și ce a declarat

Selly a vorbit despr estarea sa de sănătate, după ce a aflat că suferă de Covid. Vlogger-ul a explicat că a avut parte de o perioadă mai dificilă.

''Am Covid-19. M-a luat o durere în gât, o dificultate la înghițire, gâtul iritat maxim și pe la 7 m-au luat niște frisoane. Stăteam cu geaca pe mine și căldura dată la maxim. Am făcu.t febră 40 de grade, am sunat la Salvare, m-am urcat în mașină și m-am dus singur la spital, am ajuns la spital, a mai trecut o oră cu perfuzii, am primit un telefon.

Era Salvarea care ajunsese, o oră și 20 i-a luat să ajungă. Dacă atât i-a luat să ajungă...eram deja mort, ceva rău. Sunt pozitiv, am o formă nasoală de Covid. Eu sunt vaccinat, dar uite că s-a întâmplat fix acum când aveam multă treabă. N-am mai fost atât de distrus și atât de slăbit fizic, ca și organism... Este groaznic!'', a mărturisit Selly pe rețelele de socializare, potrivit spynews.ro.

Selly, la un pas de moarte. Experiența traumatizantă de care a avut parte în trafic

Selly a vorbit deschis despre un moment destul de traumatizant din viața sa, atunci când era la volan. Iată de dezvăluiri a făcut vlogger-ul despre această experiență. Vlogger-ul spune despre acest moment faptul că dacă ar fi fost lovit de respectivul obiect cu siguranță i-ar fi făcut mult rău.

''Mergeam cu mașina pe un bulevard din București și aveam geamul din dreptul șoferului deschis și din sens opus a zburat un obiect foarte greu, ori o piatră, ori ceva sărit din linia de tramvai, ceva de genul. A zburat spre mașină, a lovit ușa și geamul, dar a fost la câțiva centimetri distanță de a intra prin geam, și de a mă lovi direct pe mine, și dacă mă lovea, la viteaza aia, nu cred că eram bine.

Nu am apucat să mă sperii pentru că nici nu am conștientizat ce a lovit până când m-am uitat, și nici nu mi-am dat seama ce a fost, însă mi-am dat seama că a fost foarte aproape de mine. Data viitoare voi merge cu geamurile închise'', a declarat Selly la Antena Stars, potrivit spynews.ro.

Selly trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Smaranda Știrbu, cea care l-a cucerit încă din prima clipă. Aceștia formează un cuplu de foarte mult timp, motiv pentru care au decis să treacă la următorul pas: să se mute împreună.

