Selly, al doilea bolid de lux achiziționat în mai puțin de un an. Cum arată și cât a costat Maybach-ul la care mulți doar visează

Vloggerul și-a cumpărat o nouă mașină deși a rămas fără permis în urmă cu doar câteva luni! Cum arată bolidul și la ce sumă se ridică un astfel de model!

Selly, celebrul vlogger, uimește din nou o țară întreagă cu achiziția pe care a făcut-o de curând.

Tânărul, deși a rămas fără permis de conducere din cauza vitezei, și-a cumpărat un nou bolid de lux pe care l-a prezentat într-un vlog încărcat pe pagina sa de YouTube.

Iată cum arată Maybach-ul pe care l-a ales Selly și la ce preț ajunge acest bolid de lux!

Selly și-a cumpărat Maybach S580

În luna aprilie a acestui an, Selly a rămas fără permis de conducere după ce a condus cu 236 km/oră la volanul Porsche-ului 911 Turbo S, pe care și l-a achiziționat în urmă cu doar 8 luni.

Viteza amețitoare l-a lăsat pe vlogger pieton pentru o perioadă de timp, însă tânărul nu a stat deloc pe loc din acest punct de vedere, ci și-a luat și șofer personal, și... o nouă mașină!

„Comentariile sunt de prisos. Am fost prost, am fost inconștient, nu mai are sens să vă spun că în spatele meu era un BMW cu radar care mă provoca, îmi dădea flash-uri ca să merg mai repede pentru că până la urmă eu am apăsat pedala de accelerație. Am fost inconștient, am fost fraieri, ce să vă mai spun: mi-am luat Maybach” spune Selly în vlog-ul postat.

În videoclipul de prezentare a bolidului de lux, Selly a dezvăluit că a stat ceva pe gânduri înainte să o cumpere, dar că a luat cea mai bună decizie făcând această achiziție:

„M-am gândit mult dacă s-o cumpăr sau nu. Din toate punctele de vedere. Nu știam dacă să cumpăr acest S580 Maybach sau să cumpăr un GLS 600 Maybach, însă S-ul acesta are interiorul nou de S, de ultimă generație, în timp ce GLS are interiorul acela vechi cu tabletuțe.”

Mașina pe care și-a achiziționat-o este un model la care alții doar visează, iar Selly a vorbit și despre câteva tehnice uluitoare pe care le are Maybach-ul achiziționat.

„Când vine vorba de specificații tehnice, sub capotă are un motor de 4.0 L V8 biturbo care dezvoltă 496 de cai, dar balena asta nu fuge, nu e făcută să fugă. E făcută să fie foarte, foarte confortabilă, deci nu vă gândiți că acei cai se pun foarte mult în valoare. Are 2,4 tone și 5,50 metri lungime. (...)

La capitolul exterior se diferențiază foarte clar de S-ul normal care oricum este un etalon al luxului și al prestigiului. (...)

Iată în videoclipul de mai jos cum arată Maybach-ul ales de Selly:

Prețul mașinii este departe de imaginația multora, bolidul de lux ajungând la o sumă de până la 250 000 de euro, potrivit informațiilor oferite de vlogger în videoclipul de mai sus.

Cu toate acestea, se pare că tânărul nu a uitat de Porsche-ul 911 Turbo S, pe care o consideră mașina lui de suflet, și pe care așteaptă cu nerăbdare să o conducă din nou!

„E fenomenală, e mașina mea de suflet, o iubesc din tot sufletul meu, e o mașină senzațională de condus, e o bestie pe șosea și nu e vorba doar de faptul că poți să mergi cu viteză, e vorba de senzația pe care ți-o dă mașina chiar și dacă nu ai peste 100 km/oră” a povestit despre aceasta.

