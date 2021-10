Selly, imagini din noua sa locuință, unde stă cu Smaranda. Imobilul ar costa în jur de 500.000 de euro. De ce nu vrea să-l cumpere

Selly a fost întrebat de fani cum arată noul imobil în care s-a mutat alături de Smaranda Știrbu, iubita lui, iar răspunsul său a venit neîntârziat. Vlogger-ul a filmat un clip prin care le-a arătat tuturor cum arată noua locuință.

Selly, turul noii case care ar costa în jur de 500.000 de euro. De ce nu vrea să-și cumpere locuința personală

Selly a fost întrebat de fani cum arată noul apartament în care s-a mutat cu Smaranda, dar și care e motivul pentru care el nu-și achiziționează o casă personală și preferă să plătească chirie lună de lună.

Acesta a adus argumente pertinente pentru care nu vrea să facă acest lucru, explicând faptul că nu crede că ar fi o investiție rentabilă să plătească 500.000 de euro pe un apartament și să blocheze o sumă atât de mare de bani pe o locuință.

„Vă fac turul acestui apartament. O să vă răspund de ce nu mi-am cumpărat o casă. Chiria pe care o plătesc aici se apropie de 3.000 de euro. Ne-am mutat aici pentru siguranța mea, a Smarandei și a pisicilor noastre. L-am mobilat cum voiam noi. Piesa de rezistență e televizorul în baie, stai în cadă și te uiți la televizor. Cam ăsta e apartamentul, unde stau cu chirie. Toți mă întrebați de ce nu am cumpărat. La prima vedere, atunci când ai disponibilitatea să cumperi cu banii jos un apartament sună ca fiind cea mai bună variantă. Dar nu întotdeauna.

Eu plătesc la apartamentul acesta o chirie de 2050 de euro pe lună, plus tva. Se mai adaugă și alte costuri. Într-un an de stat aici eu cheltui 28 de mii de euro. Întrebarea e de ce să plătesc așa mult pe un apartament lunar și nu cumpăr. Dar luând în calcul toate beneficiile acestui apartament ar fi, estimat de mine, în jur de 500.000 de euro. De ce să plătesc eu banii ăștia? Nu mi se pare inteligent să blochez o sumă de 500.000 de euro într-un apartament care nu-ți produce bani, doar stai în el.

Ce poți face ca investiție cu acei 500.000 de euro care să-ți aducă și mai mulți bani. Mai bine cumperi apartamente în fază de proiect și după să le dai în chirie. Caut oportunități de a invsti banii. Momentul în care vrei să ai ceva al tău e bine să-ți cumperi ceva în care să te simți tu bine. Și nu mă simt pregătit acum”, au fost declarațiile sale din videoclipul publicat pe youtube.

Trupa 5gang, cea pe care el a înființat-o s-a încehiat, după mai mulți ani în care cei 5 vloggeri cântăreți au fost mult timp în topurile muzicale.

Cât câștigă vlogger-ul Selly lunar din YouTube

Un internaut l-a întrebat pe Selly cât câștigă lunar din YouTube. În jur de 10.000 de euro îi intră vlogger-ului în contul bancar, doar din vizualizările de pe YouTube, a relatat SpyNews.

"Variază mult de la lună la lună. Am arătat exact în Academia de Vlogging câți bani se fac pe lună și pe an doar din monetizarea YouTube. Orientativ așa, pot fi sub sau peste 10 mii de euro pe lună, în funcție de vizualizările din luna respectivă și perioada din an", a explicat Selly, pe Instagram, conform sursei de mai sus.

