Selly, primele declarații după ce a fost implicat într-un accident rutier: „Sunt un alt om”

Selly a fost implicat din nou într-un accident rutier, iar un internaut care era prin preajmă a filmat totul și a postat pe Tik Tok, filmarea devenind virală. La scurt timp după ce au apărut imaginile, Selly a făcut un video în care i-a răspuns ironic celui care l-a filmat.

„Încă unul băieți, încă unul. Pe față nu o lovisem până acum, numai pe laterale, pe spate… Na, îmi cer mii de euro scuze. Chiar nu am vrut. Era o coloană de mașini, s-a oprit brusc, eu nu am mai oprit”, a fost răspunsul dat de Selly pe rețelele de socializare.

Primele declarații ale lui Selly despre accidentul rutier pe care l-a provocat

Selly face ce face și intră din nou în vizorul publicului. De data aceasta, a fost implicat într-un accident în urmă cu doar o zi și a povestit pentru Antena Stars că el a fost cel care a provocat accidentul după ce se formase o coloană de mașini. Din fericire, nimeni nu a fost rănit și nu sunt pagube semnificative.

„Eram pe DN1 şi se formase o coloană de maşini în faţă şi când se formează o coloană din asta brusc uneori există riscul să se producă. A fost vina mea, nu au fost avarii serioase la maşină, nici la a mea, nici la a domnului în care am intrat. Am făcut amiabliă, mi-am cerut scuze şi am mers mai departe în drumul meu”, a povestit celebrul vlogger, potrivit Spynews.

Nu este pentru prima dată când Selly este implicat într-un accident rutier, astfel că, vloggerul a spus că este mai atent și vrea să devină din ce în ce mai responsabil în trafic.

„Acest lucru ar trebui să te facă mai responsabil. Da, cred că e al doilea, da (n. red. al doilea accident). Da, începând de ieri sunt un alt om, sunt un șofer mai responsabil și mai atent”, a precizat vlogger-ul.

Selly, zi cu peripeții. Ce i s-a întâmplat seara, după accident: „Un necaz nu vine singur”

Se pare că ziua de ieri nu a fost una prea bună pentru Selly. Se pare că a fost urmărit de ghinion pentru că după ce accidentul de mașină, a mai avut parte de o întâmplare pe care a povestit-o chiar el fanilor din mediul online.

„Știți momentul ăla când ai o zi din aia? Ieri am avut o zi din aia, în sensul în care de dimineață pe DN 1 am intrat în fundul unei mașini. Vina mea total, că era coloană oprită în față și am văzut-o prea târziu, am frânat, dar nu au fost pagube mari la mașini. Și știti că un necaz nu vine singur. Și seara trebuia să duc un televizor la birou și ideea este că în weekend, clădirea respectivă este închisă și cu cheia, ușa de jos și eu nu știu ce cheie am la ușa aia, dar merge mereu la a treia a patra încercare, trebuie să forțez. Și ce credeți? S-a rupt cheia în ușă și nimeni din clădirea aia nu putea să intre sau să iasă. Și în clădirea aia de birouri sunt o grămadă de firme. La un etaj, de exemplu, e o firmă de trading, lucrează cu parteneri internaționali și lucrează noaptea. Nu puteau să vină la muncă. Mulțumesc proprietarului că a venit și a rezolvat că altfel...”, a povestit Selly în mediul online.

Cine este vlogger-ul Selly

Selly, sau pe numele său real Andrei Șelaru, este o figură cunoscută în mediul online și se mândrește cu o comunitate mare de fani. La cei 20 de ani, vlogger-ul se laudă cu o carieră de succes și cu o mulțime de vizualizări pe contul oficial de YouTube.

Vloggerul s-a născut pe 28 februarie 2001 în Craiova. Mama lui este profesoară de matematică, iar tatăl inginer silvic. Andrei a devenit pasionat de tot ce se întâmplă în spatele camerelor încă din copilărie când petrecea foarte mult timp în fața calculatorului, iar în anul 2008 - 2009 a aflat de platforma YouTube, cea care i-a adus celebritatea, de la profesoara lui de limba engleză.

Cu toate că stă bine la capitolul „bani”, vloggerul este conștient de necesitatea unei educații financiare.

„Cred că ultima dată când le-am cerut alor mei bani a fost pe la 14 ani. (...) E foarte important să ai un control şi o privire de ansamblu asupra cheltuielilor pe care le ai, atât cele de business, cât şi cele personale. Cu toate astea, nu de puţine ori am cheltuit prea mult pe lucruri inutile, stupide sau care nu îşi merită banii”, a povestit Selly pentru Ok Magazine.

