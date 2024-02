Șerban Huidu si Mihai Morar, față în față după ce 10 ani s-au „dușmănit”. Cum au trecut peste un deceniu de rivalități

Mihai Morar l-a avut ca invitat la podcastul „Fain și Simplu” pe Șerban Huidu. Cei doi au dezvăluit că în urmă cu 20 de ani erau rivali, fiind amândoi oameni de radio.

Mihai Morar a mărturisit că a fost nevoie de timp pentru a-și face curaj să-l sune pe Șerban Huidu și să-l invite la Podcastul Fain și Simplu. Șerban Huidu, vechiul rival al lui Mihai Morar, a fost uimit când a văzut apelul și a acceptat invitația.

„Am așteptat foarte mult timp să fac invitația asta. A durat până să-mi fac curajul să-l invit la podcast. Voiam de mult să mă așez la o poveste cu Șerban Huidu, mai ales că, într-un fel sau altul, poveștile noastre de viață, de carieră, au mers în paralel. Nicodată nu s-au intersectat, dar în paralel am tot trăit. Foarte puțini oameni în viața mea am întâlnit care să iubească radioul cu atâta patimă cum îl iubești tu”, a spus Mihai Morar în podcastul Fain și Simplu.

„Recunosc că eu am fost și mai mirat. Am zis Opaaa! Mă sună Mihai. Așa i-am și răspuns: Ce faci, mă? E adevărat că nu ne-am intersectat, dar ani și ani de zile am fost competitori, ne-am respectat, ne-am porcăit, chiar nu contează asta! Până la urmă, rămâne povestea! Și povestea e o poveste frumoasă cu și despre radio!”, a spus Șerban Huidu.

Ce a dezvăluit Mihai Morar despre rivalitatea pe care a avut-o cu Șerban Huidu

Mihai Morar a denumit episodul cu Șerban Huidu: „PODCASTUL ÎMPĂCĂRII, DUPĂ 20 DE ANI”.

„PODCASTUL ÎMPĂCĂRII, DUPĂ 20 DE ANI. E prima noastră întâlnire față în față. Timp de 10 ani am fost cei mai mari dușmani, dar îmi dau seama acum că am fost doar cei mai buni adversari. Ne-am certat pe frecvențele radio până la isterie, dar mi-am dat seama acum că nu am fost certați niciodată. Ne-am luptat la cuțite în FM în fiecare dimineață, dar niciodată nu ne-am lovit când am fost la pământ.

Vezi acum un episod-documentar cu toate întrebările din ultimii 20 de ani. Îi mulțumesc lui Șerban pentru cele 3 ore și jumătate în care vorbește asumat despre “soarta lui”. Cum poți să te împaci și să rămâi în echilibru după două accidente majore în viață? În plus, e o adevărată istorie a radioului și a televiziunii din ultimele decenii, cu detalii neștiute: de la oferta de 4 milioane de euro pe care Huidu și Găinușa au refuzat-o până la dragostea infinită pentru radio a lui Șerban: “aș munci și gratis!” Adevărul e că, în toată cariera mea, nu am întâlnit un alt om care să iubească mai cu patimă radioul decât Șerban.

Și mă bucur ca am putut avea această întâlnire deschisă, sinceră. Chiar și acum, când am încetat să ne mai luptăm și am ajuns să ne respectăm. Așa cum doar marii adversari se respectă”, a scris Mihai Morar pe contul său de Instagram.

Cei doi au tecut peste rivalități și au depănat amintiri, mărturisind că tot timpul și-au apreciat munca reciproc, în ciuda faptului că au fost competitori direcți.