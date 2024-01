Ce a făcut Șerban Huidu cu banii câștigați din televiziune: „I-am investit în ceva clasic...”

Șerban Huidu a dezvăluit ce a făcut cu banii câștigați din televiziune. Iată în ce alt domeniu se laudă că i-a investit!

Șerban Huidu este unul dintre cei mai longevivi oameni de televiziune de la noi din țară. Însă, puțini știu că realizatorul TV a introdus prima dată „Cronica Cârcotașilor”, emisiunea cu care avea să devină celebru, la Radio 21, pe când avea doar 19 ani, potrivit Viva.

Ulterior, el a reușit să aducă proiectul și pe micile ecrane, unde a devenit un show de succes. Iată cum a investit banii pe care i-a câștigat de-a lungul timpului în televiziune!

Ce a făcut Șerban Huidu cu banii câștigați din televiziune

Șerban Huidu a absolvit Facultatea de Economie Generală din cadrul Academiei de Studii Economice (ASE) din București, dar nu a profesat niciodată în acest domeniu.

În schimb, realizatorul și moderatul „Cronicii cârcotașilor” și-a început cariera la vârsta de 19 ani, la Radio 21, apoi a făcut tranziția la televiziune, unde show-ul a devenit un real succes.

Șerban Huidu a mărturisit că banii câștigați din televiziune i-a investit în imobiliare.

„Mai am și alte surse de venit pe lângă cele din televiziune. Banii pe care i-am câștigat de-a lungul timpului i-am investit în ceva clasic, e complicat să te apuci de ceva ce nu știi să faci. Și-atunci am făcut niște case care aduc niște chirii, asta e toată filozofia de business. Niciodată nu spun niciodată (n.red.: altor investiții). Dar să nu uităm că am făcut ASE-ul, am un master în economie. E greu să mă convingi cu specule de-alde criptomonede, de-alde piața de capital. Cine spune că azi are un leu și mâine face doi greșește flagrant.”, a declarat Șerban Huidu pentru Unica.ro.

Cum arată și cu ce se ocupă Matei, fratele mai mic al lui Vlad și al Șerban Huidu

Pe Șerban Huidu, fratele mai mare al lui Vlad Huidu, îl cunoaște toată lumea, dar nu mulți știu că acesta are și un frate mai mic. Matei Huidu este destul de discret cu viața lui personală și nici nu este foarte activ pe rețelele sociale. Potrivit cancan.ro, ei sunt frați doar de tată, însă au o relația foarte apropiată.

Tânărul în vârstă de 24 de ani este pasionat de actorie și televiziune. El a făcut primii pași într-un studio TV la o vârstă fragedă și încă de atunci a știut că asta își va dori să facă, spunea chiar el, pe vremea când era doar un adolescent, pentru libertatea.ro.

„Am ales actoria, pentru că este o meserie cu o încărcătură deosebită. E ceva sublim. Fiecare rol pe care îl interpretez, fiecare personaj în pielea căruia trebuie să intru înseamnă o nouă experienţă. În faţa oglinzii îmi studiez gestica, mimica, reacţiile, ca să ştiu unde greşesc. De doi ani şi jumătate joc în <<Iubiri secrete>>. Poate că actoria e destinul meu. Am apărut la patru ani la Ianţu, la <<Copiii spun lucruri trăsnite>>. Ţin minte că atunci i-am spus că vreau să-i fur pâinea. Apoi m-am întâlnit cu scena în clasa a IV-a, la o serbare de Crăciun…”, mărturisea fratele mai mic al lui Vlad Huidu, în urmă cu zece ani.

Deși nu există prea multe detalii despre acesta în prezent, potrivit descrierii de pe rețelele de socializare, Matei Huidu locuiește în București. În plus, acesta susține că este logodit, din data de 25 februarie 2021, însă nici această informație nu a fost verificată.

