Serghei Mizil a fost operat la inimă. Cum se simte, acum, omul de afaceri: „Toată lumea a zis că am mierlit”

Serghei Mizil a suferit o intervenție la inimă, care l-a costat câteva mii de euro. Iată cums e simte acum omul de afaceri!

Serghei Mizil s-a operat la inimă, însă cu numai o zi în urmă a fost externat din spital și a fost invitat în platoul emisiunii Xtra Night Show, de la Antena Stars, unde a povestit întreaga experiență.

Serghei Mizil a fost operat la inimă. Cum se simte, acum, omul de afaceri

În exclusivitate pentru emisiunea Xtra Night Show, cu Dan Capatos, Serghei Mizil a mărturisit că și-a pus un stent pe inimă. În urmă cu doar o zi, acesta a fost externat din spital, deoarece se simte foarte bine după intervenția suferită, notează Spynews.ro.

„Toată lumea a zis că am mierlit, că nu știu ce, dar n-am nimic. Deci nu am făcut nici infarct, nici nimic... mă verific la cât s-a consumat, mă duc periodic și îmi fac control la doctor. Ieri am venit la spital, azi am plecat. Mi-am făcut un stent și am plecat să beau un spritz”, a declarat afaceristul.

Intervenția a avut loc la o clinică privată, acolo unde a scos din buzunar nici mai mult, nici mai puțin de 4000 de euro: „Două ore jumătate (n.r. a durat). Eu am înțeles că stent îți pune Statul doar dacă ai făcut infarct. Eu nu vreau să fac infarct! M-am dus aici că-s condiții bune și m-a costat 4000 de euro tot”, a mai adăugat el, recunoscând că se va lăsa de fumat, pentru a nu-și face mai multe probleme de sănătate.

Ce pensie are Serghei Mizil. Suma i-a nedumerit pe admiratorii lui din mediul online

Serghei Mizil, care va împlini în curând 69 de ani, a povestit în podcastul său, „Pe bune. Podcast cu Serghei Mizil”, câți bani primește, ca pensie, de la Stat.

„Gândiți-vă că eu am pensie 1.200 și mă costă medicamentele 2.000! Dacă era să trăiesc din pensie, nu puteam să îmi iau medicamente, nu mai zic de plătit căldură, masă…”, a spus Serghei, notează Libertatea.

Întrebat de un urmăritor din mediul online cum de are pensie de la Stat, dacă nu a lucrat până acum, afaceristul i-a explicat numaidecât:

„Băi, nea întrebătorule, să-ți explic… La toate firmele, mi-am plătit taxele pentru a avea pensie, plus că sunt membru al Uniunii Artiștilor Plastici, însă de acolo nu mi-a venit pensie. Am avut contract de muncă toată viața mea! Ceaușescu lucra de la 14 ani, eu de la 8 ani. Am lucrat prima dată la un pulover, apoi m-am axat pe scos dopuri de vin!”, a răspuns Serghei Mizil.