Shakira, mesaj pe ritmuri techno pentru Gerard Pique. Cum sună noua piesă, lansată la scurt timp după ce sportivul a înșelat-o

În plin scandal de infidelitate cu tatăl copiilor ei, Gerard Pique, artista a lansat o nouă piesă prin care pare că îi transmite un mesaj starului de la Barcelona. Shakira colaborează cu David Guetta și Black Eyed Peas pentru noua piesă numită „DON'T YOU WORRY”.

Shakira a lansat prima piesă, după anunțul despărțirii de Gerard Pique

Shakira și-a pus fanii pe gânduri cu noua sa piesă, în colaborare cu David Guetta și Black Eyed Peas. Sincronizarea dintre versurile melodiei și momentul despărțirii de tatăl copiilor ei nu a putut fi trecută cu vederea și acum cu toți se întreabă dacă nu cumva vedeta îi transmite un mesaj subtil starului de la Barcelona.

„Mă simt atât de vie, îmi voi trăi viața la maximum / Voi face doar ce-mi place/ Așa o facem, iubire, asta spunem / Asta vom face tu și eu / Nu-ți face griji / Nu-ți face griji pentru nimic / Pentru că totul va fi bine / Totul va fi bine”, sunt verusurile refernului noii piese.

Citește și: Care este, de fapt, relația dintre Jennifer Lopez și Shakira. Motivul pentru care J.Lo. regretă colaborarea de la Super Bowl

Însă, un alt detaliu care le-a atras atenția celor care o iubesc, este ținuta vedetei. În clip, artista poartă un body metalic, care o tranformă într-o adevărată eroină. La un moment dat, în fața Shakirei aterizează un OZN, apoi artista se transformă într-o și dansează cu un grup de extratereștri.

„Extratereștri” au fost numiți, în mai multe rânduri, și jucătorii Barcelonei, echipa lui Gerard Pique. Clipul a fost filmat în SUA, dar și în Spania, chiar la... Barcelona!, potrivit Click.ro.

Shakira și Pique formau un cuplu din 2010, dar nu erau căsătoriți. Ei s-au cunoscut în timpul Campionatului Mondial din Africa de Sud și au împreună doi copii, Sasha și Milan.

Zvonurile că fundașul Barcelonei ar fi înselat-o pe Shakira au apărut cu mai mult timp înainte de a confirma despărțirea. Potivit acestora, Pique fost prins în pat cu o altă femeie. Mai mult, se pare că cei doi locuiesc acum separat, dar încearcă să păstreze o relație civilizată pentru copii.

Cum se răzbună Shakira pe Pique și cine sunt primele victime. Ce plănuiește artista

Potrivit publicației Marca, Shakira a trecut la nivelul următor și acum începe să se răzbune pentru situația incomodă prin care trece din cauza lui Pique.

Shakira a luat o decizie drastică împotriva părinţilor fotbalistului de la Barcelona. Potrivit sursei menționată, aceasta ar fi decis să zidească uşa prin care comunică, din construcţie, casa în care locuiesc ea şi cei doi copii şi cea în care stau părinţii lui Pique.

Întreaga proprietate este construită din trei părți, una în care locuiesc Shakira și copiii și celelalte două, în laterale, în care locuiesc părinții, respectiv socrii artistei.

Citește și: Primele imagini cu Shakira, după ce a confirmat despărțirea de Gerard Pique. Cum a fost surpinsă artista, alături de cei doi copii

Potrivit aceleiași surse, există o piscină comună însă cu privire la aceasta, artista nu pare a fi luat vreo decizie încă.

În plus, cei doi încă soți au de împărțit o avere imensă. Numai Shakira are proprietăți în mai multe colțuri ale lumii, printre care New York, Republica Dominicană, Miami sau Capri.

Teo, Costel, Dan Badea și Vio continuă căutarea viitoarei mari senzații din domeniul stand-up-ului ▶ Vezi noul episod