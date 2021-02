Shakira, schimbare dramatică de look. Vedeta și-a surprins fanii cu noua culoare de păr

Shakira a publicat pe contul de Instagram o imagine în care apare cu o nuanță puternică de roșu în păr, o culoare pe care multe femei nu ar îndrăzni să o abordeze. Aceasta a postat fotografia împreună cu o descriere simplă: "Voila".

Fanii au reacționat imediat, iar artista a fost din nou apreciată pentru frumusețea pe care o posedă. Majoritatea i-a spus că o prinde această culoare și că este una dintre cele mai frumoase cântărețe din lume.

Shakira își ține mereu fanii la curent cu ceea ce se întâmplă în viața sa prin intermediul rețelelor de socializare. Deși are deja 43 de ani și are două nașteri la activ, cântăreața are o siluetă impecabilă și reușește mereu să stârnească admirația fanilor.