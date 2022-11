Sharon Stone, primele dezvăluiri despre starea sa de sănătate. Ce diagnostic a primit, după ce a trecut printr-o operație greșită

Sharon Stone, una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite actrițe de la Hollywood, trece prin clipe de coșmar. Vedeta și-a deschis sufeltul în fața fanilor și a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confruntă în prezent, după ce a suferit o intervenție medicală greșită.

Cu ce probleme de sănătate se confriuntă Sharon Stone. Ce a declarat actrița de la Hollywood

Actrița cunoscută pentru rolul din „Basic Instinct” și-a început mesajul transmis pe rețelele de socializare încurajându-i pe urmăritorii ei să ceară o a doua opinie atunci când merg la medic, transmite DailyMail.com.

Vedeta, în vârstă de 64 de ani, a dezvăluit, marți, prin intermediul unui InstaStory mai multe detalii despre starea ei de sănătate spunând că „a primit un greșit și a trecut printr-o intervenție incorectă”.

În plus, aceasta a mai mărturisit că a fost nevoie să apeleze la două anestezii epidurale, extrem de puternice, pentru a trata durerea.

Actrița nominalizată la Oscar a mai adăugat că, pe fondul „durerii care se agrava”, a cerut o a doua opinie de la un alt medic, care i-a pus un diagnostic tulburător.

„Tocmai am fost diagnosticată greșit și am trecut printr-o intervenție medicală incorectă. Două epidurale, de data aceasta. Văzând că durerile se agravează, am cerut o a doua opinie: am o tumoră cu fibrom, de mari dimensiune, care trebuie extirpată”, a dezvăluit Sharon Stone.

„Doamnelor, în special: nu vă lăsați amăgite. Cereți o a doua opinie. Vă poate salva viața. O să fiu la pat 4 - 6 săptămâni pentru o recuperare completă. Mulțumesc pentru grijă. Totul este bine”, a mai adăugat vedeta internațională.

Sharon Stone, dezvăluiri tulburătoare despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat în trecut

Nu este prima dată când vedeta vorbește deschis despre momentele de cumpănă prin care trece. Sharon Stone a mai fost diagnosticată, în trecut, cu mai multe tumori beigne și a trecut printr-o intervenție chirugicală.

Anul trecut, ea a povestit prin intermediul boigrafiei sale, „The Beauty of Living Twice” că, în 2001, medicii i-au îndepărat mai multe tumorile benigne «gigantice», mai mari decât sânul ei.

De asemenea, ea a mai relatat că, în urma procedurii, un chirurg plastician i-a făcut implanturi mamare mai mari decât și-ar fi dorit, fără consimțământul ei.

Mai mult, în 2001, la vârsta de 41 de ani, actrița din „Basic Instinct” a trecut printr-o experiență soră cu moartea, după ce a suferit un accident vascular, urmat de o hemoragie celebrală.

„În cameră era atât de liniște, spunea Stone, într-un interviu acordat pentru Today.com. „Când cei din cameră sunt atât de tăcuți și nimeni nu aleargă încercând să te repare, atunci îți dai seama cât de aproape ești de moarte și cât de grav este totul”, a spus acasta.

