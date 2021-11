Shawn Mendes și Camila Cabello s-au despărțit. Anunțul a fost făcut chiar de cei doi artiști pe rețelele de socializare

Nu au lăsat deloc loc interpretării în tot acest timp, în care ei nu s-au mai înțeles. Aceștia, totuși, au scris în mesajul de pe rețelele de socializare faptul că vor rămâne prieteni și că nimic nu se schimbă între ei, ci doar că iubirea s-a transformat în pură prietenie.

Shawn Mendes și Camila Cabello s-au despărțit. Cei doi au deci să pună punct relației și să rămână prieteni

Shawn Mendes a publicat pe Instastory mesajul prin care au anunțat pe toată lumea că relația dintre el și cântăreața Camila Cabello s-a încheiat. Totul s-ar fi terminat într-o manieră prietenească.

Citește și: Camila Cabello și Shawn Mendes, surprinși în ipostaze tandre la plajă. Cum i-au fotografiat paparazzii

„Hei dragii mei, ne-am decis să punem punct relației, dar iubirea dintre noi ca oameni este mai puternică ca niciodată. Ne-am început relația ca cei mai buni prieteni și vom continua să fim așa. Apreciem toată susținerea pe care ne-ați arătat-o încă de la început și sper să o faceți și în continuare. Camila și Shawn”, a fost mesajul care a apărut pe conturile de socializare a celor doi.

Camila Cabello și Shawn Mendes au fost văzuți ultima dată în public pe 3 noiembrie, în timp ce se bucurau de o zi pe plajă în Miami, Florida.

Perechea arăta foarte îndrăgostită în timp ce își ofereau un sărut pasional pe țărm, pe plajă. Shawn și Camila au îmbrăcat haine inspirate din anii 70 când au participat la Met Gala 2021, pe 13 septembrie, în New York City. Cu două săptămâni înainte, cântărețul piesei „Mercy” a însoți-o pe fosta cântăreață a trupei Fifth Harmony la premiera din Miami a filmului „Cinderella”.

Citește și: Shawn Mendes, surprins de paparazzi mai în formă ca oricând în timp ce iubita lui, Camila Cabello, se luptă cu kilogramele în plus

Camila a interpretat personajul principal, în timp ce Shawn i-a fost alături. Înainte de a ajunge pe covorul roșu, Shawn a felicitat-o spunânudu-i „iubita mea” pe Camila pentru film și și-a exprimat mândria față de ea pentru că a aaceptat proiectul cinematografic.

„Nu am văzut niciodată pe cineva muncind la fel de mult ca tine pentru a apărea în fiecare zi și a fi cu adevărat profesionist, amabil și autentic”, a scris artistul pe Instagram, alături de o fotografie cu el și Camila oferindu-și un sărut.

„Te admir asa de mult. Un film atât de frumos, cu un mesaj frumos”, a conchis Shawn, care a inclus expresia în spaniolă „te amo mi vida” care se traduce în română prin „Te iubesc, dragă/viața mea”.

Cum a început relația dintre Shawn Mendes și Camila Cabello

După cinci ani de prietenie, cântăreții piesei de succes Senorita au decis să-și ducă relația la un nivel romantic în iulie 2019.

Aceșria s-au întâlnit pentru prima dată în 2014, în timp ce serveau ca trupe secundare pentru concertele Live On Tour ale lui Austin Mahone. Camila era încă membră a grupului de fete Fifth Harmony, derivat din X-Factor.

Conectându-se instantaneu unul cu celălalt, perechea a decis să colaboreze la o melodie, intitulată I Know What You Did Last Summer, care a fost lansată în noiembrie 2015. Pe măsură ce relația lor personală și artistică a înflorit, Camila și Shawn au stârnit zvonuri despre întâlniri - ceva cu care s-au luptat activ în anii care au precedat relației lor.