Actorul Shia LaBeouf s-a transformat în tatăl său pentru un film despre viața acestuia - FOTO

Shia LaBeouf și-a schimbat aspectul astfel încât să semene cu tatăl lui, Jeffrey Craig, pentru un film intitulat „Honey Boy”, despre relația pe care actorul a avut-o cu părintele său.

Într-o fotografie recentă, Shia LaBeouf a fost surprins părând mai bătrân și suferind de calviție, în timpul filmărilor pentru acest lungmetraj ce va fi regizat de Alma Har’el.

Shia LaBeouf este cel care a scris scenariul pentru acest film, în care spune o poveste despre relația pe care el a avut-o cu tatăl său. Lungmetrajul este produs de compania Automatik.

În timp ce LaBeouf îl interpretează pe tatăl lui, Lucas Hedges îl interpretează pe actor la o vârstă mai fragedă.

Titlul filmului, „Honey Boy”, este dat de porecla pe care tatăl lui Shia LaBeouf i-a dat-o actorului. Jeffrey Craig LaBeouf a fost clovn și a fost dependent de heroină.

Născut pe 11 iunie 1986, la Los Angeles, Shia LaBeouf şi-a început cariera ca actor pentru Disney Channel, în anul 1999, şi a devenit cunoscut datorită apariției sale în franciza „Transformers”. Între în care a mai apărut LaBeouf se numără „Indiana Jones şi regatul craniului de cristal/ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull” (2008), de Steven Spielberg, şi cele două producţii „Nymphomaniac” (2013 şi 2014), de Lars Von Trier.