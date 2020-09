Când au suficientă iubire de oferit, bărbații ajung să iubească mai multe femei. Probabil asta ar fi una dintre scuzele lor "plauzibile". Așa a fost și în cazul unor celebrități masculine care și-au înșelat iubitele cu colegele de pe platourile de filmare. Chiar dacă pentru unii acestea au fost doar zvonuri, pentru alții, spusele s-au verificat. Astfel, iubirea din fața camerelor de filmat a rămas vie și în spatele camerelor.

Chad Michael Murray

Chad s-a căsătorit cu Sophia Bush, una dintre colegele sale de pe platourile de filmare de la One Three Hill. Cei doi s-au căsătorit în 2005. Când Chad a început filmările pentru House of Wax, acesta a început o idilă cu Paris Hilton.