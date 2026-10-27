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Simona Gherghe a dezvăluit cele 5 reguli pe care le respectă în vacanțele cu copiii. Ce nu le permite Anei și lui Vlad

Simona Gherghe a dezvăluit cele 5 reguli pe care le respectă în vacanțele cu Ana și Vlad. De ce evită ecranele și resorturile de lux și ce îi încurajează pe copii să descopere.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Marti, 27 Octombrie 2026, 12:29 | Actualizat Marti, 27 Octombrie 2026, 12:31
Simona Gherghe a dezvăluit cele 5 reguli pe care le respectă în vacanțele cu copiii | captura Antena1
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Simona Gherghe are câteva reguli clare atunci când pleacă în vacanță alături de copiii săi, Ana și Vlad. Prezentatoarea pune accent pe timpul petrecut împreună, joaca în natură și descoperirea unor experiențe noi.

Printre obiceiurile pe care încearcă să le respecte se numără limitarea accesului la ecrane și păstrarea rutinei de somn. Frumoasa prezentatoare a emisiunii Mireasa a explicat de ce a ales acest stil de vacanță pentru familia sa și care sunt cele cinci reguli de aur de la care încearcă să nu se abată.

Simona Gherghe, despre cele 5 reguli pe care le respectă în vacanțele cu copiii

Vacanțele sunt un prilej de relaxare pentru întreaga familie, dar și o ocazie pentru copii să descopere lucruri pe care nu le întâlnesc în fiecare zi. Simona Gherghe spune că, atunci când pleacă împreună cu Ana și Vlad, încearcă să găsească un echilibru între libertate și câteva reguli simple.

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Prezentatoarea nu își dorește ca fiecare zi să fie organizată în detaliu. Din contră, consideră că cei mici trebuie să aibă timp pentru joacă, explorare și momente petrecute alături de părinți.

„Cinci reguli pe care încercăm să le respectăm atunci când suntem plecați cu Ana și Vlad. Pentru noi vacanțele sunt despre timp petrecut împreună, despre libertate, despre descoperire și evident experiențe noi, dar avem și câteva reguli de la care încercăm să nu ne abatem”, a spus Simona Gherghe.

1. Fără ecrane. Simona Gherghe vrea ca familia să se bucure de timpul petrecut împreună

Prima regulă a Simonei Gherghe este legată de folosirea telefoanelor, tabletelor și a altor dispozitive electronice. Prezentatoarea consideră că vacanța este momentul potrivit pentru ca membrii familiei să se deconecteze de la tehnologie și să fie mai atenți unii la ceilalți.

În loc să petreacă timpul în fața ecranelor, Ana și Vlad sunt încurajați să exploreze locurile în care ajung, să se joace și să descopere activități noi.

Mai mult, Simona Gherghe spune că nici plictiseala nu trebuie privită ca un lucru negativ.

„Prima regulă. Fără ecrane. Vacanța este despre momentul în care ne deconectăm de la tehnologie și ne conectăm unii cu ceilalți să povestim, să explorăm, ne jucăm, chiar să ne plictisim, de ce nu, pentru că din plictiseală se nasc uneori cele mai creative jocuri”, a explicat vedeta.

2. De ce evită resorturile de cinci stele ultra all inclusive

A doua regulă poate surprinde, mai ales că multe familii aleg resorturile de cinci stele tocmai pentru confortul și facilitățile pe care le oferă. Simona Gherghe precizează însă că nu are nimic împotriva acestor locuri, însă prezentatoarea își dorește ca Ana și Vlad să vadă cum este viața dincolo de spațiile în care totul este pregătit și pus la dispoziție.

„Regula numărul 2. Fără resorturi de 5 stele ultra all inclusive. Atenție. Nu că ar fi ceva greșit cu ele, ci pentru că ne dorim ca ai noștri copii să descopere lumea așa cum este, nu doar din confortul unui loc unde este totul pus la dispoziție. Să înțeleagă că nu avem nevoie de lux ca să fim fericiți, că moderația și echilibrul sunt esențiale și că sunt cheia”, a mărturisit Simona Gherghe.

3. Cât mai multă joacă în natură pentru Ana și Vlad

O altă regulă importantă pentru familia Simonei Gherghe este timpul petrecut în aer liber. Indiferent dacă ajung la mare sau la munte, prezentatoarea își dorește ca cei mici să aibă libertatea de a explora și de a se bucura de natură.

„Regula numărul 3. Cât mai multă joacă în natură. Fie că suntem la mare, fie că suntem la munte, le lăsăm timp să exploreze, să alerge, să inventeze jocuri, să se murdărească, fără un program rigid și fără activități organizate la fiecare pas”, a transmis prezentatoarea.

4. Rutina de somn rămâne importantă și în vacanță

Chiar dacă vacanța este o perioadă în care programul obișnuit se schimbă, Simona Gherghe încearcă să păstreze rutina de somn a copiilor.

„Regula numărul 4. Păstrăm rutina de somn. Facem și excepții, evident, dar nu transformăm excepția în regulă”, a explicat Simona Gherghe.

5. Simona Gherghe îi încurajează pe copii să descopere gastronomia locală

Ultima regulă are legătură cu mâncarea și cu dorința prezentatoarei de a-i obișnui pe Ana și Vlad să încerce lucruri noi. Atunci când călătoresc, familia nu se limitează la preparatele pe care copiii le cunosc deja, ci încearcă să descopere și bucătăria specifică locului.

„Regula numărul 5. Descoperim gastronomia locală. Încercăm să evităm meniul repetitiv cu paste pizza, îi încurajăm să guste și preparate specifice locului, să descopere ingrediente și arome noi. Nu îi forțăm, dar le cultivăm curiozitatea. Gusturile se educă, iar mâncarea face parte din cultura unui loc”, a spus Simona Gherghe.

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