Imagini rare cu fiica Simonei Gherghe. Ana Săndulescu a împlinit 9 ani: „Ești frumoasă ca o floare albă de zăpadă”

Simona Gherghe este mândra mamă a doi copii minunați. Ana a împlinit 9 ani, iar prezentatoarea Mireasa a publicat o serie de imagini cu fiica sa.

Simona Gherghe a publicat un mesaj emoționant în dreptul imaginilor de colecție cu Ana. Prezentatoarea Mireasa a postat fotografii cu Ana de la schi, de la mare și cântând la pian.

Simona Gherghe o descrie pe fiica sa ca fiind ambițioasă, cu putere mare de concentrare, cu sufletul sensibil și cel mai frumos zâmbet din lume. În ziua în care Ana a împlinit 9 ani, Simona Gherghe și-a amintit cum a fost ziua în care a devenit mamă.

Imagini rare cu fetița Simonei Gherghe. Ana Săndulescu a împlinit 9 ani

„9 ani. Cei mai frumoși Bebelușul meu micuț, cel mai micuț, cum se mirau toți când o vedeau, Ana face azi 9 ani.

Mi se pare că au trecut într-o clipă. Îmi amintesc exact mirosul tău, pielea ta călduță și moale, plânsul tău puternic, în ciuda trupului atât de fragil, îmi amintesc până și cerul cu soare, nori și cele câteva picături de ploaie din acea zi de marți. Cea mai specială zi de marți.

Tu m-ai învățat să fiu mamă. Ești oglinda mea. Și, la fel ca atunci când erai doar o bebelușă, în spatele aparenței fragile se ascunde o forță! Ești o forță și să nu uiți asta! Mă uimesc puterea ta de concentrare și ambiția ta. Și îți știu bine și sufletul sensibil. Și, pe lângă toate astea, ai cel mai frumos zâmbet din lume!”, a spus Simona Gherghe despre fiica ei.

Simona Gherghe (în buletin Săndulescu) și Răzvan Săndulescu se mândresc cu cei doi copii ai lor și s-au bucurat de aniversarea fiicei.

„Să-ți păstrezi curiozitatea, iubirea pentru animăluțe, pofta de râs, dragul de călătorii, de schi și de mare! Să-ți urmezi visul, căci noi vom fi mereu acolo, alături de tine.

Și rămâne cum am stabilit acum 9 ani: ești frumoasă „ca o floare albă de zăpadă”, ca-n cântecul ce-ți poartă numele”, a mai spus Simona Gherghe.

