Simona Gherghe, apariție în costum de baie în vacanță. Cum se distrează prezentatoarea Mireasa la plajă

Simona Gherghe se bucură de vacanța petrecută în familie. Prezentatoarea Mireasa își încântă fanii cu imagini din destinația de vis unde a ales să-și petreacă timpul cu familia.

Simona Gherghe și-a petrecut o parte din vacanță în Turcia, iar acum este în Grecia. Prezentatoarea a publicat pe Instastory o fotografie în care apare zâmbind, în costum de baie, bucurându-se de soare și de relaxare.

Prezentatoarea Mireasa își ține la curent fanii cu activitățile din vacanță.

Prezentatoarea a mai publicat și o imagine adorabilă cu fiul ei, pe plajă.

Simona Gherghe, imagini din vacanță

Simona Gherghe s-a declarat mulțumită de timpul petrecut în Turcia, într-un resort situat în pădure, de care copiii ei pur și simplu s-au îndrăgostit.

„Atât de mult le-a plăcut copiilor în Turcia, anul trecut, în acel hotel aflat într-o rezervație naturală din Side, încât și-au dorit să mergem și anul acesta. Și am fost. O săptămână de joacă și bălăceala, somn, mâncare bună și proaspătă. Am mers chiar în săptămâna aceea cu temperaturi de foc, dar, pentru că resortul e într-o pădure, totul a fost suportabil. Și da, fără țânțari, dacă puteți crede… E al doilea an când venim aici și copiii deja ne întreabă când ne întoarcem”, a scris Simona Gherghe pe Instagram.

Simona Gherghe se bucură de timpul rămas de vacanță, pentur că în curând va reveni în platoul emisiunii Mireasa.

Show-ul matrimonial de la Antena 1 revine pe 28 august 2023 cu sezonul 8.

„Din sezonul al 8-lea putem să le spunem în exclusivitatea telespectatorilor că în sezonul al optulea sunt mulți concurenți cu mame. Sezonul acesta s-a simțit lipsa pentru că ai văzut, e altfel implicarea unei mame și alta este implicarea emoțională a unei doamne care vine și suplinește mama. Normal, legătura aceea pe care o are mama cu puiul său nu o poate rupe nimeni, mama își simte copilul dintr-o privire. De aia este important să fie mamele, mai ales în acest format”, a zis Simona Gherghe la Mireasa Confesiuni.

Simona Gherghe este absolventă a Facultății de Litere din cadrul „Universității Alexandru Ioan Cuza” din Iași, orașul în care vedeta a copilărit.

„Dintr-o întâmplare. În facultate, am decis să merg la mai multe interviuri, ca să văd cum decurge o astfel de experiență cu un posibil angajator. S-a întâmplat ca cele două interviuri să fie în zona de media”, a spus vedeta, conform libertateapentrufemei.ro.

„Primul meu job a fost la radio în Iași, unde al lucrat vreme de 4 ani. Apoi, m-am angajat la stația locală a Antenei 1. Așa m-au remarcat cei de la București și m-au chemat aici, acum 18 ani...”, a mai adăugat ea.