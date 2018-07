Simona Gherghe, apel disperat: ”Urmează să nască peste câteva zile și, din cauza unei complicații, va trece printr-o operație extrem de grea! Șansele de supraviețuire sunt de 20 la sută”

Simona Gherghe a lansat un apel disperat pe contul personal de socialiazare, pentru fosta atletă Adelina Gavrilă Oancea, care trece prin momente dificile și are nevoie de sânge.

”Fosta atletă Adelina Gavrilă Oancea are nevoie disperată de sânge. Urmează să nască peste câteva zile și, din cauza unei complicații, va trece printr-o operație extrem de grea. E internată la Sanador și are grupa 0 pozitiv. Vă rog, dacă puteți, s-o ajutați!”, a scris ea pe contul personal de socializare.

Adelina Gavrilă, care este deja mama unui copil de patru ani, urmează să nască la începutul lunii august. Din păcate, însă, în cazul sarcinii ei a intervenit o complicație rară, placenta Previa Percreta, ceea ce înseamnă că placenta s-a întins în organism și s-a lipit de organe.

Nașterea va fi urmată de o operație care va dura aproximativ cinci ore, în care se va dezlipi placenta de restul organelor, iar în timpul operației vor fi sângerări abundente, după cum spun medicii. Potrivit acestora, șansele de supraviețuire ale marii campioane sunt de 20%, însă pentru a le avea și pe acestea are nevoie de sânge!

Triplusaltista Adelina Oancea (Gavrilă) are 39 de ani și este născută în Brăila, unde a început atletismul cu profesorul Mihail Dumitru. Este campioană europeană de junioare și medaliată cu bronz la mondialele de juniori și tineret. De asemenea este medaliată cu bronz la Universiada din 1999 și participantă cu o clasare pe locul 15 la Jocurile Olimpice de la Atena, în 2004 și locul 19 la JO de la Beijing în 2008, scrie Libertatea.