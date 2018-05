Simona Gherghe, despre rolul de mămică. De ce se teme cel mai mult frumoasa prezentatoare: "Am plâns când am văzut prima dată cum se face asta"

Simona Gherghe a vorbit pentru prima dată despre temerile pe care le-a avut când a devenit mămică.

"Sunt cu ochii pe ceas pentru că vreau să mă încadrez în timp să nu pierd baia Anei. Prima dată când o asistentă a făcut băiţa demonstrativă în maternitate eu am început să plâng. Soţul meu a spus: eu n-o să pot în viaţa mea să fac aşa ceva. Din a treia zi de viaţă eu îi fac baia, am preluat tot ce trebuie să facă o mamă. Este un copil extrem de dorit. Sunt o mamă la 40 de ani", a spus Simona Gherghe, la Antena Stars.