Simona Gherghe, imagini de senzație cu ea și soțul ei, la cununia civilă, când au semnat actele de căsătorie. Mesajul emoționant

Prezentatoarea tv a emisiunii Mireasa a ținut să scrie și un mesaj în care a povestit cum s-a desfășurat evenimentul frumos și scurt de când au semnat actele de căsătorie.

Simona Gherghe, despre momentul în care ea și soțul ei au ajuns la starea civilă și au semnat actele de căsătorie. Mesajul emoționant

Simona Gherghe și soțul ei au o relație foarte specială, iar căsnicia lor a fost mereu înconjurată de dragoste. Acest lucru ni-l împărtășește chiar și ea, într-o postare pe care a făcut-o pe rețelele de socializare, unde a depănat câteva amintiri din ziua în care ea și Răzvan Săndulescu au devenit soț și soție.

Citește și: Simona Gherghe a publicat o imagine înduioșătoare, alături de un mesaj încărcat cu emoție. Ce gând o neliniștește pe prezentatoare

Dat fiind faptul că era gravidă în ultima lună, Simona Gherghe și Răzvan Săndulescu nu au avut parte de o petrecere de după cununia civilă, ci au mers acasă și s-au odihnit, însă nu poate uita niciodată bucuria pe care a simțit-o în acele clipe, dar și emoția trăită când el a cerut-o de soție.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Acum 6 ani, mergeam mână-n mână la Starea Civilă. Noi trei, căci era și Ana cu noi. Da, eram “foarte” gravidă, atât de gravidă încât am stat cu frică să nu nasc pe-acolo. De la emoții, de la complicațiile pe care le-am avut în ultimele luni în sarcină cu ea. A fost motivul pentru care nici n-am avut o petrecere după ce am spus marele DA și am devenit doamna Săndulescu. Practic, după momentul respectiv, ne-am suit amândoi în mașină și am venit acasă. Cred că am comandat ceva de mâncare și am dormit, mai mult ca sigur. A, da! Îmi amintesc că totuși m-a trecut pragul în brațe, la intrarea în casă😃.

Norocul lui @razsandulescu a fost că nu mă îngrășasem prea tare. Mă tot gândeam cum să spun DA-ul ăla să sune într-un fel anume.(cred că toți își construiesc în minte un scenariu despre cum să răspundă mai funny, da’ lumea oricum râde și aplaudă…). Nu-mi amintesc nimic, în afară de emoția puternică și, acum, căutând în telefon, îmi dau seama că nu avem nicio filmare cu marea întrebare. Rămâne, însă, una dintre cele mai frumoase momente cu noi doi. Peste trei săptămâni, avea să vină pe lume Ana…”, a scris ea pe rețelele de socializare.

Citește și: Simona Gherghe, mesaj dur pe rețelele de socializare! Prezentatoarea tv și-a spus punctul de vedere despre gestul lui Dalai Lama

Simona Gherghe spune că se gândește cu nostalgie la perioada când copiii ei vor fi adolescenți

Cu toate acestea, Simona Gherghe recunoaște că, în ciuda faptului că îi este greu uneori, reușește să își ia forțele din gândul că trebuie să prețuiască aceste momente frumoase cu care nu se va mai întâlni.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ea susține că se gândește, cu nostalgie, la perioada în care cei mici vor crește și vor fi stânjeniți de gesturile de afecțiune ale părinților. Așa că, în ciuda greutății, prezentatorea de televiziune precizează că vrea să prețuiască cât mai mult aceste clipe alături de familia ei:

„Și în seara asta mi-am dat răspunsul: cât de mult se va putea, cât de mult vor vrea și ei. Le simțeam căpșoarele calde pe umerii mei, mirosul acela de copii, mirosul fericirii, și mi-am dat seama că nu-mi doresc nimic mai mult. Cu umerii amorțiți, mi-am imaginat serile lor de adolescenți, cu uși închise, stânjeniți de gesturile de afecțiune ale părinților. Trăiesc clipa. Vreau să le trăiesc anii, să nu mă mai gândesc cât și cum. Suntem aici, acum. Și aici, acum, aleg să adorm copiii pe umerii mei, să-i adulmec, să-i las să se bucure de brațele și căldura mamei. Asta e iubirea. Asta e fericirea!”, a mai scris Simona Gherghe în mesajul emoționant.

Un nou episod de terapie prin comedie e acum disponibil în AntenaPLAY!