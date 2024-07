Simona Gherghe, imagini spectaculoase din vacanță. Cum s-a pozat prezentatoarea pe plajă, înainte de a reveni la Mireasa

Simona Gherghe a petrecut clipe minunate cu familia pe o insulă din Grecia. Prezentatoarea Mireasa s-a bucurat de vacanță cu puțin timp înainte de debutul sezonului 10.

Sezonul 10 Mireasa începe pe 29 iulie, dar până atunci Simon Gherghe se bucură de vacanță. Prezentatoarea Mireasa a fost încântată se petreacă vacanța alături de soț și de cei doi copii ai săi pe o insulă superbă din Grecia.

Simona Gherghe, imagini superbe cu familia, în vacanța din Grecia

Simona Gherghe a publicat imagini din vacanță și a povestit despre exeperiența ei:

„Nu credeam c-o sa-mi mai placa atat de mult o insula. De vreo 20 de ani, vacantele inseamna Grecia. Si am vazut multe insule, dar si alte locuri din Grecia continentala. Aveam topul meu, care tocmai a fost dat peste cap de micuta, cocheta, autentica Paxos. Am vazut-o acum cateva luni in serialul “Maestro in Blue”, actiunea se petrece aici si filmul e plin de imagini cu Paxos. Am inceput sa ma documentez, asa cum fac mereu cand calatorim, si iata-ne aici. Si e mult mai frumos decat mi-as fi imaginat. Insula nu e foarte turistica, sunt multi greci in vacanta, dar si englezi, cred ca e un singur hotel in zona, insa sunt foarte multe case, apartament si vile de inchiriat. Mancarea e senzationala, oamenii foarte prietenosi, e o pace aici care ma face sa ma simt ca acasa. Si, ca sa-l citez pe Vlad: “mami, la anul putem sa stam 10 zile in Paxos?”

Asadar, i-a cucerit si pe cei mici. Am avut ceva emotii cu plajele. Cele mai multe sunt cu pietre mari, dar, surpriza, si-au inventat jocul lor si toata ziua sunt in cautare de oua de dinozauri. Imaginile cu plaja cu nisip sunt din Antipaxos, sora mai mica a insulei, unde se poate ajunge doar cu barca. Iar plaja Vrika e considerata a doua din Grecia, ca frumusete. Si chiar e ireal de frumoasa. Si mai ieftina ca Mamaia, doar 10 euro sezlongul! Mai avem doua zile si simt ca o sa-mi fie tare dor de minunea asta din Marea Ionică”, a povestit Simona Gherghe.

Sezonul 10 Mireasa începe pe 29 iulie, după ce sezonul 9 s-a încheiat pe 12 iulie. Cristina şi Alexandru, Iuliana şi Vlad, Maria şi Ştefan şi Delia şi Liviu sunt concurenţii care și-au construit poveștile de dragoste până în ultima clipă a sezonului nouă, spunând <Da> în direct, în faţa ofiţerului Stării Civile. Potrivit tradiției, telespectatorii au decis cine merită premiul cel mare în valoare de 40.000 de Euro. La scurt timp după ce a primit rezultatele voturilor, Simona Gherghe a anunțat că Delia şi Liviu sunt câştigătorii sezonului cu numărul nouă.

„Toți sunteți câștigători pentru că v-ați găsit și vă iubiți!”, le-a spus Simona Gherghe celor patru cupluri participante în marea finală a reality show-ului, dându-le telespectatorilor întâlnire cu un nou sezon Mireasa, din 29 iulie, la Antena 1.