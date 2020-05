Simona Gherghe, în doliu! Mesaj sfâșietor! „Și ai plecat! N-am fost decât opt inși la înmormântarea ta, cu măști pe față, fără să ne putem îmbrățișa!”

Din cauza stării de urgență, ce a fost decretată în contextul pandemiei de coronavirus, la înmormântarea bunicii Simonei Gherghe au fost doar opt oameni.

„Si ai plecat, mamaie... In prima zi de mai, in luna luminata. In ultimii ani, pe toti cei care treceau sa te vada, ii intrebai daca vor veni la inmormantarea ta. N-am fost decat opt insi, c-asa-i in stare de urgenta... Cu masti pe fata, fara sa ne putem imbratisa, macar. Ti-ai fi dorit o pomana cu pizza, mancarea ta preferata. N-a fost sa fie nici asta, dar o sa am grija sa manance multa lume pizza”, a scris Simona Gherghe, pe rețelele de socializare.

De altfel, Simona Gherghe a publicat o fotografie cu bunica ei, în care femeia mânca chiar pizza, în lumina soarelui.