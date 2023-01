Simona Gherghe, mesaj emoționant pentru românii plecați în străinătate la lucru. Ce a impresionat-o pe prezentatoare

Simona Gherghe s-a întors de curând din vacanța din străinătate, acolo unde a plecat alături de familie pentru puțină relaxare și deconectare de la cotidian. Impresionată de o situație tot mai des întâlnită, prezentatoarea TV a publicat în mediul online un mesaj emoționant, adresat tuturor românilor din diaspora.

Simona Gherghe, mesaj emoționant pentru românii plecați la lucru în străinătate. De ce surpriză a avut parte

Prezentatoarea de la Mireasa s-a declarat surprinsă plăcut de întreaga primire de care a avut parte, însă nu a putut să nu plece din frumoasa locația și cu un gust amar. Motivul? În orașul ales drept destinație de vacanță, Simona Gherghe a întâlnit foarte mulți români care lucrau în restaurante sau în domeniul hotelier. Vedeta TV a vorbit despre dorul de casă pe care aceștia îl au și despre sacrificiile făcute pentru un trai mai bun, în străinătate.

Rămasă cu gândul la românii pe care i-a întâlnit în Ortisei, Italia, Simona Gherghe a scris câteva rânduri emoționante în mediul online. „Gânduri pentru românii plecați la muncă în străinătate…Suntem de o zi acasă, după un drum obositor, dar am rămas cu gândul la oamenii din Ortisei, Tirolul de Sud.

La românii noștri de acolo. Știu că în Italia e o comunitate mare de români, oameni care au plecat de acasă cu gândul la o viață mai bună. Dar atât de mulți ca în Ortisei Val Gardena parcă n-am întâlnit niciunde în Italia. În fiecare restaurant în care am pășit, i-am găsit acolo, la treaba”, a scris Simona Gherghe, pe contul personal.

De asemenea, prezentatoarea TV a mai transmis că toți românii pe care i-a întâlnit în Italia erau amabili și zâmbitori. „Chiar m-a întrebat Ana: mama, dar de ce în Italia toată lumea vorbește limba română? Chiar așa era… Zâmbitori, amabili, fericiți când ne-au întâlnit, pentru că le-am amintit de “acasă”.

Știu că în spatele zâmbetelor sunt multe lacrimi de dor și de greu și multă, multă muncă. Nimeni nu pleacă de bine de acasă, ci că să aducă binele acasă. Oameni buni și dragi, plecați la muncă în străinătate, vă mulțumesc și mă gândesc la voi! Sunteți în inima noastră”, a mai adăugat Simona Gherghe.

Motivul pentru care Simona Gherghe a ajuns la spital, în vacanță

Prezentatoarea TV și-a îngrijorat de curând admiratorii, după ce a publicat în mediul online o imagine în care apare purtând o mască de protecție și se află într-o unitate spitalicească. Fanii au crezut că vedeta s-a îmbolnăvit, însă nu a fost vorba despre vreun virus. Simona Gherghe s-a accidentat în vacanță, la schi, ajungând cu o coastă fracturată.

„Mi-am rupt o coastă și port acest corset ca să nu uit că am această problemă. Doare foarte foarte rău. Am avut cel mai stupid accident, nici nu am căzut pe schiuri, am ieșit de la baie și am alunecat în clăpari cu coastele de o chestie foarte mare din fier masiv. Un încălzitor, nu știu.

Am nimerit fix cu coastele în marginea aia. După impact nu am putut să mai respir, atunci mi-am dat seama că nu e de glumă. M-au luat durerile foarte tare, am mers la spital și au constatat că am o fractură la coasta cu numărul 9”, a povestit vedeta TV.

