Simona Halep a împlinit 31 de ani. Cum se simte sportiva, după ce a divorțat și a suferit o operație la nas

Anul 2022 a fost pentru Simona Halep unul plin de evenimente, atât în viața personală, cât și profesională.

Simona Halep a împlinit 31 de ani

Constănțeanca a împlinit pe 27 septembrie frumoasa vârstă de 31 de ani. Fostul numărul unu mondial la tenisul feminin a avut o agendă încărcată în anul 2022. Simona Halep a început colaborarea cu antrenorul Patrick Mouratoglou, după ce s-a antrenat la academia lui din Franţa. A divorțat de Toni Iuruc la mai puțin de un an de la cununia civilă, apoi și-a operat nasul acum două săptămâni.

Simona Halep și-a luat o pauză de la tenis și se bucură de timpul liber

În luna aprilie a acestui an, sportiva a anunţat că va colabora cu antrenorul Patrick Mouratoglou, după o perioadă în care s-a antrenat la academia lui din Franţa. Ea și-a început sezonul de tenis la Melbourne, unde a câștigat competiția Summer Set 1. După ce a suferit o intervenție chirurgicală la nas, Simona Halep va avea nevoie să se recupereze complet după operație. Astfel, sportiva nu va mai juca tenis în acest an și, cel mai probabil, ar putea reveni în circuit în ianuarie, la un turneu premergător Australian Open, scrie Digi Sport.

Cu alte cuvinte, Simona Halep a câştigat, anul acesta, două turnee, Melbourne şi Toronto, şi a reuşit să revină în Top 10 WTA, fiind în prezent pe locul 9.

Cum se simte Simona Halep, după operația suferită la nas

Acum două săptămâni, fostul numărul unu în tenisul feminin a decis să se opereze la nas din cauză că a avut, mai mulți ani, probleme de respirație. Cu această ocazie, și-a făcut și o rinoplastie. Tenismena este mereu activă pe rețelele sociale și nu ezită să le împărtășească fanilor noutățile din viața ei.

„Acum am simțit că e timpul potrivit să fac ceva pentru mine. De aceea am ales și operația estetică.

Și pe aceea am vrut să o fac de multă vreme, pentru că nu îmi plăcea deloc nasul meu. Am făcut-o și am rezolvat atât partea funcțională, cât și pe cea estetică. Sunt sigură că mulți mă înțelegeți”, scria Simona Halep, pe Instagram.

„Așa cum câțiva dintre voi știați deja, am avut probleme cu nasul mai ales în perioada verii cât mai fost în Washington. Mi-a fost greu să respir și în timpul nopții totul se agrava. Singura metodă prin care puteam rezolva problema a fost cu ajutorul operației.

Dr Daniel Popescu mi-a făcut cu această ocazie și o intervenție estetică. Mulțumesc! Totul a mers foarte bine, am nevoie de câteva săptămâni de odihnă înainte să reiau antrenamentele. Ne vedem în curând pe teren!”, a mai postat Simona Halep pe contul ei de Instagram.

Recent, ea a publicat o poză din natură, unde are un zâmbet larg pe chip, semn că îi priește timpul liber. Fanii s-au bucurat să vadă că totul îi merge bine sportivei, după evenimentele majore din viața sa.

Simona Halep a divorțat la un an de la cununia civilă

În plan personal, Simona Halep a divorţat de afaceristul Toni Iuruc, în luna august, la doar un an de la căsătoria civilă.

Cei doi urmau să se cunune religios în luna noiembrie, însă au decis să meargă pe drumuri separate. La doar o zi după ce omul de afaceri a confirmat despărțirea, cei doi au semnat actele de divorț la un cabinet de avocatură din centrul Bucureștiului.

Potrivit Prosport, Simona Halep a venit însoțită de șoferul ei.

„Am hotărât de comun acord cu Simona să ne despărțim! Nu mai insistați, este ultima mea ieșire publică. De restul se vor ocupa avocații în cel mai civilizat mod cu putință”, a declarat Toni Iuruc pentru sursa menționată anterior.

