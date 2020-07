Simona Halep, mărturisire tulburătoare. Campioana s-a luptat cu boala secolului: "Mă trezeam noaptea plângând"

În ultimele luni, tenismena a avut parte, la fel ca tiți sportivii, de o pauză nedorită, stând pe tușă 5 luni, din cauza pandemiei de coronavirus. Chiar dacă această perioadă a scos-o puțin din circuit, acestea nu au fost cele mai dificile momente prin care a trecut Simona.

Anul trecut, sportiva a avut probleme din cauza unei accidentări la spate, însă, de departe, cea mai dureroasă experiență a fost ce de după finala de la Roland Garros, din 2017, când a pierdut în fața Jelenei Ostapenko, deși, practic, avusese meciul în mână…

"Am avut și eu momente de cădere, iar cel mai greu moment din viața mea a fost în 2017, când am pierdut finala de la Roland Garros cu Jelena Ostapenko. Trebuie să recunosc că trei luni am fost în depresie. Mă trezeam noaptea plângând, dar n-am lipsit nicio zi de la antrenament.