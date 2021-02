Simona Traşcă, la un pas să se sufoace în somn după ce s-a operat. Care este starea ei acum

"Aseară m-am speriat foarte tare. Îți dai seama să te trezești așa, să simți că te sufoci. Am țipat, îți dai seama, am luat o gură de aer și aia e. M-am speriat, îți dai seama. Nu am vrut să sun la ambulanță, sunt oameni care au mai mare nevoie de ea, am văzut că sunt ok. Mă durea foarte, foarte tare capul și mi-am defăcut imediat proteza cum am simțit.", a mai povestit Simona Trașcă pentru Antena Stars.

În ceea ce privește starea sa de sănătate, frumoasa blondină se simte bine și speră să nu mai treacă prin astfel de momente îngrozitoare. Mai mult decât atât, Simona Trașcă a intrat în platou pe ritmuri de dans, semn că este optimistă și a lăsat tot ce i s-a întâmplat în trecut.