Mama Simonei Trașcă a început să-și prevestească moartea! Ce spune că a văzut mama vedetei și cum a reacționat aceasta

Mama Simonei Trașcă și-a prevestit moartea. Ce a văzut aceasta pe lumea cealaltă

Blonda a declarat că înainte de evenimentul care a tulburat-o extrem de tare, mama sa părea că se simte foarte bine și se află departe de vreo problemă apăsătoare. Totul decurgea normal, până când, în zilele de Crăciun cea care a adus-o pe lume i-a spus că va muri. Ba mai mult, aceasta și-a cerut locul de înmormântare și a spus cine nu vrea să vină la funeraliile sale.

”Totul era normal până pe data de 26 când am intrat în casă și pur și simplu mama era la ea în cameră, zăcea așa, abia mai respira și a spus că ea simte că se duce, să nu plâng, că îi pare rău că mă lasă cu lucrurile încurcate, să nu vină tatat la înmormântarea ei, să o înmormântez lângă copilul ei, lângă fratele meu. Mi-a zis unde sunt actele de la cimitir, îți dai seama că eu deja m-am șocat și au început să îmi curgă lacrimile, nu mă puteam opri.

M-am întors, m-am dus la mine în cameră, am plâns acolo cât am plâns, am încercat să mă duc să mai vorbesc cu ea. Nu am putut, plângeam în continuare. Ea cam o săptămâna a refuzat să mănânce orice. Spunea că mâncarea este contaminată, adică o luase un pic într-o direcție nefericită. A mai avut probleme de acest gen, dar în urmă cu mulți ani.”, a declarat Simona Trașcă la Antena Stars.