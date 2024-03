Smaranda Știrbu, apariție spectaculoasă la petrecerea de ziua ei. Cât de bine a arătat iubita lui Selly într-o rochie transparentă

Iubita lui Selly a împlinit 23 de ani și a avut parte de o petrecere spectaculoasă. Smaranda Știrbu a avut o ținută deosebită

Smaranda a purtat o rohie neagră, transparentă în parte de jos și cu decupaje în zona abdomenului. Frumoasa studentă la Medicină și-a organizat singură petrecerea extravagantă, iar Selly i-a fost alături.

Iubita lui Selly a avut o petrecere tematică în club, decorațiunile și prăjuturile având motive de casino. Rareș Mariș a cântat la petrecerea organizată în club, iar invitații s-au distrat pe cinste.

Smaranda Știrbu, apariție spectaculoasă la petrecerea de ziua ei. Cât de bine a arătat într-o rochie transparentă, cu abdomenul la vedere. Iubita lu Selly a avut parte de o aniversare cu fast

„Anul ăsta am decis să-mi organizez ziua, și pentru că nu am mai făcut-o de foarte mulți ani, cred că de la majoratul meu și nici acolo nu a fost ceva foarte fastuos, m-am gândit să-mi organizez ziua cu foarte mulți invitați și să aleg și o tematică. M-am gândit la stilul care mie îmi place, vechi, retro și am ales mai multe poze și am zis face parte din casino. Mi-am făcut cât de cât pe cont propriu, am avut pe cineva totuși care s-a ocupat de aranjat lucrurile, dar cu ideile eu am venit”, a spus Smaranda pentru Antena Stars.

„Eu n-am ajutat cu nimic, n-am avut timp. Nu m-am implicat în organizare, n-am niciun merit eu”, a spus Selly, precizând că iubita lui și prietenele ei au create împreună decorațiunile.

Întrebată care a fost cel mai frumos cadou în cei aproape 7 ani de relație de la Selly, Smaranda a răspuns fără să stea pe gânduri:

„Dragostea lui! Sincer e mai presus d eorice. Nu sunt o persoană care ține atât de mult la lucrurile materiale și el poate să confirme chestia asta. Nu știu… vreo excursie. Cred că excursia de toamna trecută de la Como. A fost cea mai frumoasă vacanță”, a povestit Smaranda.

„Timpul pe care îl petrecem împreună, având în vedere că avem foarte puțin timp liber și nu petrecem atât de mult timp unul cu celălalt, precum ne-am dori, timpul este cel mai frumos cadou, lucrurile maeriale sunt drăguțe, dar nici eu, nici ea, nu suntem persoane materialiste”, a spus Selly.