Snoop Dogg s-a filmat în timp ce asculta manele. Care a fost reacția fanilor

“Maneliștii pe val”

“Un Rege ascultă alt Rege :))”

“A zis salam sa i dai si tag”

“I like that his coment section is full of romanians :) romania for the win tho :)))”

“kiss you brooo i am in new yorkkk lets meet up with salam and 50 cent 😘😘😘talk about new songgg janes tu vtm”

“Feat cu salam când”

Mai în gluma, mai în serios, urmăritorii săi români așteaptă o colaborare între faimosul rapper și Florin Salam, imaginându-și cum ar suna o astfel de piesă.

Snoop Dogg și muzica sa

În trecut, Snoop Dogg le-a arătat fanilor că preferințele sale muzicale sunt variate. Artistul nu știe să cânte doar rapp. Într-un video în care apare cu actorul Matthew McConaughey, Snoop a început să cânte piese country, unul dintre stilurile musicale preferate ale americanilor.

Snoop Dogg a devenit celebru în 1992, în urma unei colaborări cu celebrul rapper Dr. Dre. De atunci, Snoop a vândut peste 23 milioane de albume în SUA și 35 milioane de albume la nivel mondial.

Albumul solo de debut al artistului, produs de Dr. Dre, se numește Doggystyle și a fost lansta în 1993. În prima săptămâna, acesta a înregistrat un record de vânzări impresionant, după ce s-au vândut 800.000 de copii.

În 2012, după o vacanță în Jamaica, Snoop Dogg și-a anunțat fanii că s-a convertit la Rastafarianism, iar noul nume de scenă pe care îl adoptă este Snoop Lion, potrivit Wikipedia.org.

Cu toate acestea, în 2018, el a revenit la creștinism, declarând că este un “creștin reînnăscut” și a lansat albumul Bible of Love.

Snoop Dogg și soția sa

Snoop Dogg, în vârstă de 49 de ani, deși e un rebel în viața de zi cu zi, el este căsătorit cu iubita lui din liceu, Shante Taylor. Snopp Dogg este un fericit soț și tată a patru minunați copii. Însă, că în orice cuplu, chiar el a recunoscut că nu a fost întotdeauna doar lapte și miere.

În 2004, artistul i-a intentat divorţ soţiei sale, vrăjit fiind de lumea Hollywood-ului. Tot el a fost cel care a luat decizia de a anula tratativele de divorţ şi de a se întoarce la familia sa.

„ Am vrut să divorţez, dar m-am întors acasă şi m-am reîndrăgostit de soţia mea. Industria mi-a luat minţile. Dar Dumnezeu e bun şi m-a făcut să înţeleg că am nevoie de soţia şi copii mei în viaţa mea, aşa că am aruncat hârtiile de divorţ. Nu mai vreau să divorţez. Dacă auziţi de divorţ, e pentru că soţia mea divorţează de mine, eu nu mai intentez divorţ. Am făcut o greşeală, iar acum încerc să mi-o răscumpăr”, spunea Snoop Dogg.

Acum, departe de acel incident, Snoop Dogg a avut o apariție de milioane alături de soția sa, după foarte mult timp, cu ocazia dezvăluirii stelei sale de la Walk of Fame. Vizibil apropiați, artistul a oferit imagini de milioane, departe de rebelul care se arată pe scenă.